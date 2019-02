Évole interroga de nuevo a Maduro en Caracas

Lo anunciaba Jordi Évole antes de tomar un avión a Venezuela el pasado jueves: si la cosa iba bien, podrían tener listo un programa exprés para emitir este mismo domingo, día que expira el ultimátum dado por el presidente español a Nicolás Maduro para convocar elecciones, con lo que se desplazaría el cara a cara entre Irene Montero e Inés Arrimadas previsto para iniciar la temporada. Y así ha sido. El periodista ha logrado hablar con el hasta el momento presidente venezolano en el Palacio de Miraflores, en Caracas, y el resultado de esa entrevista se mostrará esta noche, en La Sexta (21.35 horas).

Como asegura el propio Maduro en un vídeo colgado en la cuenta de Twitter de Évole, "segundo interrogatorio de Jordi Évole. Salió bastante bien. Se lo recomiendo".

ATENCIÓN

Hemos tenido que cambiar de planes.

Este domingo, 21:25, @NicolasMaduro en Salvados.

Él os lo cuenta... pic.twitter.com/Vfurh6lh8j — Jordi Évole (@jordievole) 1 de febrero de 2019

Évole ha pedido a Maduro que le explique cuál es la situación real de Venezuela, quién es el presidente legítimo del país, cómo desactivará lo que él ha denominado un «golpe de Estado» y cómo se ha llegado hasta la situación actual. Mandatario y periodista abordan también en su charla aspectos como la reacción de la comunidad internacional ante los nuevos acontecimientos, el papel de EEUU en la crisis y, especialmente, la reacción del Gobierno de España.

Recordemos que el español Pedro Sánchez, que hace unos días había llamado al venezolano «tirano», le había dado un plazo para convocar elecciones antes de reconocer al opositor Juan Guaidó como legítimo presidente. Con su visita a Caracas, el programa intentará dar respuesta a preguntas como si es una dictadura lo que hay en Venezuela, si Maduro tiene el país bajo control, por qué se ha detenido y expulsado a periodistas y si hay riesgo de confrotación civil.

Otro tuit colgado en la cuenta de Évole muestra que la entrevista comenzó con la detención de los periodistas españoles.

Así arranca la entrevista a Maduro.

Hablando de las detenciones de periodistas.

Domingo.

21:25

En Salvados. pic.twitter.com/RIVuCGaVLT — Jordi Évole (@jordievole) 2 de febrero de 2019

UN CARA A CARA CON BRONCA

El encuentro, o desencuentro, de las mujeres más poderosas de Podemos y Ciudadanos, que se anunciaba como un buen inicio de temporada, tendrá que esperar hasta el próximo domingo. Antes de su grabación, que fue el jueves, 31, Évole decía: «Me gusta juntar a políticos de diferentes perfiles y que entre ellos puede haber un diálogo que huya de tópicos de la política. Porque en la política hay mucho corsé y argumentario, y en este tipo de encuentros logras salirte. Espero que Arrimadas y Montero se salgan del carril».

Aunque, una vez celebrado el cara a cara, reconocía que, pese a que en la charla se les había logrado conocer un poco más, el tono del diálogo iba tornándose cada vez más agrio hasta llegar a la bronca y que solo había habido entendimiento en alguna cuestión social (jamás en el asunto de la gestación subrogada). Además, el periodista no había conseguido arrancarles una definición de golpe de Estado, pues mientras una consideraba que lo era lo ocurrido en Catalunya y no en Venezuela, la otra no lo veía igual.

ALFONSO GUERRA Y AL QAEDA

En este «temporadón» de 'Salvados', su director cumple también algunos viejos sueños: «Tenemos a un personaje que me hace mucha ilusión porque lo hemos perseguido desde el primer día: Alfonso Guerra», anuncia. También contarán con la baronesa Thyssen para otro programa. «Es una entrevista en un registro para mi casi inédito con Tita Cervera, que me apatecía hacer porque es una persona vinculada con el arte y con muchos otros ámbitos. Puede ser muy diferente al tono habitual de 'Salvados'», detalla.

Y aún hay otro más, que no dejará indiferente: "Hacemos una radiografía de los que fueron líderes de Al-Qaeda en España, gente que estuvo en la cárcel y que ya ha está fuera porque ha cumplido cumplido la pena. Hemos podido entrevistarles y ha sido sido muy interesante hablar con ellos. Según la justicia, alguno había tenido implicación directa en el 11-S de Nueva York y alguna ramificación en el 11-M de Madrid". Ante la pregunta de si muestran algún tipo arrepentimiento, el periodista prefiere guardar silencio: "Yo esto me lo reservo".