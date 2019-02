Évole recibe el apoyo de conocidos periodistas ante las críticas por entrevistar a Maduro

El sábado, cuando faltaba aún un día para que se emitiera en 'Salvados' la entrevista que Jordi Évole le había hecho el viernes a Nicolás Maduro en Caracas, y el equipo trabajaba intensamente en la edición del material en sus habitaciones del hotel de la capital venezolana donde se hospedaban desde el viernes, se producían las primeras reacciones, sin conocer aún cómo había ido la charla, ni mucho menos su contenido, que se podrá ver el domingo, 3, en La Sexta (21.25 horas).

Entre sus detractores destacaba la diputada del PP Pilar Marcos, y entre quienes defendían que Évole hablara con Maduro cuando estaba a punto de expirar el ultimátum para convocar unas elecciones se encuentran periodistas como Ana Pastor y Arturo Pérez Reverte. Este último contesta con un interesante artículo que escribió hace tres años.

BLANQUEAR AL TIRANO



La primera en lanzar su queja fue Marcos, que, nada más saber del cambio de planes de 'Salvados' el viernes, 1, lanzó en Twitter: "¡Blanqueando al tirano!".

A lo que Évole le contestó: "¿Usted ha visto la entrevista?"

Marcos, entonces, en un tono más cordial, le respondió que hacía "un flaco favor a la democracia" con la entrevista y Évole la volvió a invitar a que la viera el domingo.

Insisto sra. Marcos, creo que sería conveniente que viese mañana la entrevista para que usted comprobase si es o no un flaco favor. Gracias. https://t.co/OGuW6cQ8Zr

De esta opinión son algunos usuarios de Twitter.

Buenas noches sean sensatos y no saquen ese programa al aire. Ese señor ya no es presidente de Venezuela. Hagan un programa con @jguaido @antena3com @LucioQuincioC @carlaangola @kiara_true @patriciajaniot @karinalavoz @MiguelBoseOF @K_osVenezuela @GuaracuchaFB @marcorubio

Te daré el beneficio de la duda antes de ver la entrevista, espero que recuerdes cuándo casi no lo cuentas en tu última visita a #Venezuela Para mi tu entrevista le está dando oxígeno al dictador.

ANTE TODO, PERIODISMO



En defensa de Évole han salido usuarios de Twitter y periodistas como Arturo Pérez Reverte, Ana Pastor, Pepa Bueno, Juan Ramón Lucas, Alejandra Andrade y Gonzalo Domínguez . El primero, contestaba a quien le preguntaba sobre su parecer por la oportunidad o no de hacer una entrevista a un dictador con un artículo suyo en el que aseguraba que le habría encantado leer una en la que Franco explicara por qué había hecho lo que había hecho o cualquier otro dictador de la historia.

Me preguntan mucho esta tarde mi opinión sobre la anunciada entrevista de @jordievole a Nicolás maduro. Creo que este artículo de hace tres años servirá como respuesta: https://t.co/RVpyhvza86

Ana Pastor, compañera de La Sexta, directora y presentadora de 'El objetivo', se mostraba sorprendida de que se criticase a ciegas.

Gente criticando la entrevista de @jordievole a Maduro que aún NO se ha emitido...🤷🏽‍♀️

Pepa Bueno confiesa que es una entrevista que le gustaría hacer

Juan Ramón Lucas aludía a la necesidad de hacer periodismo.

“En caso de duda, haced Periodismo”... eso nos enseñó @luisfemiami Y una entrevista con Maduro lo es. Del bueno. Los enteraos de siempre y algún añadido insultan a @jordievole a ciegas. Normal. Yo sin verla aún creo no equivocarme intuyendo que Jordi volverá a hacer Periodismo. https://t.co/ivzJMgVcbb

La reportera Alejandra Andrade felicitaba a Évole por el simple hecho de haber conseguido la entrevista.

Gonzalo Domínguez, uno de los tres españoles detenidos durante 24 hora en Venezuela, aducía, además, razones personales: conocer el porqué de su detención.

Yo no me voy a perder la entrevista a Maduro de @salvadostv Así sea porque por primera vez voy a escuchar una explicación acerca de mi detención.

Y no puedo dejar de estar agradecido a @jordievole por haber empezado así. https://t.co/tXZqds39EW