La exmiss Universo Dayanara Torres revela que padece cáncer de piel

La exmiss Universo de 1993 Dayanara Torres, reveló el lunes que padece cáncer de piel, melanoma, y que ya se le practicó una segunda cirugía en la parte de atrás de una rodilla y se encuentra a la espera de conocer el tratamiento a seguir.

La que fue esposa del cantante Marc Anthony (2000-2004), aseguró, a través de su cuenta oficial en Instagram, que el cáncer provenía de un lunar y un área que "apareció y al que no presté atención".

"Ya removieron gran parte de la parte atrás de mi rodilla y otras partes a donde ya se había corrido", precisó.

Soy #Guerrera

As mothers we are always taking care of everyone around us... our kids, family, friends & often we forget to take care of ourselves.

Today I have some sad news... I have been diagnosed with skin cancer "melanoma" from a big spot/mole I never paid attention to... pic.twitter.com/5Ia5L6t1Zk