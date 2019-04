La foto viral de un niño que carga todos los días con su amigo, con hipotonía muscular

La historia de Xu Bingyang ha dado la vuelta al mundo. Con 12 años y apenas 40 kg, carga diariamente con su mejor amigo, Zhang Ze, con hipotonía muscular y un peso de 25 kg. Lo hace desde hace seis años, cuando comenzaron a ser amigos.

Su amistad, forjada en una escuela de Meishan (Sichuan), al suroeste de China, se ha convertido en un ejemplo de integración.

El pequeño es consciente del problema de su amigo, que desde los cuatro años tiene diagnosticada una enfermedad que provoca la disminución de los músculos y una falta de control sobre los mismos, no pudiendo andar.

"Es mi mejor amigo", dice sobre él. "Estudia conmigo, charla y juega conmigo". Si necesita ir al baño, cambiar de clase o hacer cualquier actividad dentro del recinto, ahí está él.

"@Austynzogs: Awww! Best friends forever: A young boy in China, Xu Bingyang, 12, has carried his disabled friend, Zhang Ze since grade one come rain or shine

Xu also helps Zhang to fetch lunch and move between classrooms to attend different lessons pic.twitter.com/tXHpWuog58