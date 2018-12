'Friends' seguirá en Netflix hasta el 2020

Se ha terminado el miedo de los fans de la icónica serie de los 90 Friends de que pudiese desaparecer de Netflix en menos de un mes. Se ha tratado de una confusión que ha generado un pantallazo en el que se mostraba el 1 de enero del 2019 como fecha de caducidad para la ficción en la plataforma de streaming. El susto se entiende ya que actualmente la serie solo se puede ver a través de Netflix (es uno de sus ases) y permanece en sindicación con otros canales como TBS y Viacom.

WHAT DID FRIENDS EVER DO TO YOU @netflix pic.twitter.com/9DgJKhYiMN