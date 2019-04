Futuro incierto para el Trump de Alec Baldwin

El actor estadounidense Alec Baldwin ha explicado este miércoles, 3 de abril, en el programa de Jimmy Fallon 'The tonight show starring Jimmy Fallon' que no sabe hasta cuándo seguirá parodiando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 'Saturday Night Live' (SNL). El intérprete, nominado al Oscar a mejor actor de reparto por 'The Cooler' (2003), ya imitaba al magnate desde antes de que este se sentara en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"No lo sé. Simplemente no lo sé. Lo sigo haciendo ahora y lo hago una vez al mes", le ha respondido Baldwin a Fallon cuando este le ha preguntado que por cuánto tiempo tenía pensado seguir imitando a Trump en SNL. El actor ha explicado que siempre coge las llamadas del productor ejecutivo del programa, Lorne Michaels (del cual también es buen amigo), cuando le contacta con la intención de invitarle al estudio 8H de la plaza Rockefeller para que haga su papel.

Balwin ha hecho también una divertida referencia a la película 'El padrino 3' al decir que siempre "le acaban arrastrando de vuelta", igual que hacía la mafia con el personaje de Al Pacino, Michael Corleone. Sobre su "famosa y mediocre" manera de interpretar al presidente, el actor ha dicho que lo hace así para encender la mecha en el "frío" inicio que tiene SNL.

REACCIÓN PRESIDENCIAL

Si bien han sido muchas las parodias e imitaciones que se han hecho de Trump, ninguna ha causado tanto revuelo como las que hace Balwin. Tanto es así que, en más de una ocasión, el verdadero presidente de los Estados Unidos ha atacado al intérprete por ello, llegando a calificar a la carrera de este como "mediocre". Además, el magnate tuvo la oportunidad de burlarse con ironía de Baldwin cuando fue arrestado en noviembre del año pasado.