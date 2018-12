'GH VIP 6': Las redes estallan contra Jorge Javier Vázquez por 'censurar' al defensor del Koala

'GH VIP 6' continúa triunfando en las noches de Telecinco y ganando enemigos en las redes sociales. La gran mayoría de los espectadores que comentan el programa en Twitter se quejaban durante la gala de ayer de que los vídeos perjudicaban a Koala y Miriam y beneficiaban al resto de la casa, algo que el propio defensor del eterno nominado se encargó de expresar en plató.

"El linchamiento de hoy a Koala ha sido increíble", comenzaba diciendo el defensor mientras el público estallaba en aplausos. Aunque sabía por dónde iban los tiros, Jorge Javier le preguntó: "¿Linchamiento por parte de quién?". "En base a ir en contra con los vídeos. ¿Los vídeos de los demás dónde estaban?", replicaba el amigo de Koala al mismo tiempo que la audiencia en plató respaldaba una vez más sus palabras.

La opinión del defensor irritó a Jorge Javier Vázquez, que reaccionó con una respuesta que indignó a las redes sociales: "Ante este tipo de comentarios que atentan contra la integridad de las personas que forman este programa, no quiero volver a hablar contigo". Una especie de "censura" por la que el público comenzó a abuchear al propio presentador, que se defendió en directo: "No sabéis qué agotador es que la gente a veces deje de pensar".

El amigo del Koala diciendo las cosas claras y JJ denegándole la palabra para siempre. Claro que sí, lo mejor para evitar que digan cosas que no quieres oir es la censura.



#FUERAJORGEJAVIERDEGH, TRENDING TOPIC EN TWITTER

Mientras tanto, en las redes sociales, comenzaba a cobrar fuerza el hashtag #SomosLaAudiencia15N y otro en protesta por la actitud de Jorge Javier: #FueraJorgeJavierDeGH. Más adelante, Jorge Javier y el amigo del concursante hicieron las paces pero el revuelo en redes no cesó.

"Mi directora está muy preocupada porque dice que me están cortando un traje en las redes. Utilizo Instagram solo para ligar, de lo demás no sé nada. Para aquellos que me están cortando el traje, solamente dos indicaciones: ancho de hombros, estrecho de culo", respondió Jorge Javier con ironía.

