Gillian Anderson será Margaret Thatcher en 'The crown'

Gillian Anderson formará parte del elenco de la cuarta temporada serie de la plataforma Netflix 'The crown'. La actriz estadounidense, popular por su trabajo en la producción 'Expediente X', encarnará a Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido entre el 1979 y el 1990, desde los inicios de su gobierno.

La tercera entrega de la lujosa serie británico-estadounidense, que dramatiza los diferentes periodos del reinado de la reina Isabel II, se emitirá a lo largo de este año y se situará en la década de los 60 y 70 del siglo pasado. Algunos de los hechos históricos significativos del Reino Unido en esas fechas son el nacimiento y ascenso de los Beatles o el primer Mundial de fútbol, que ganó Inglaterra en 1966.

Pero Gillian Anderson no aparecerá como la Dama de Hierro hasta la siguiente temporada, que fue confirmada junto con la tercera en el 2017. El papel de Anderson como Thatcher podría suponer que la acción se situará en los años 80, continuando con el escenario de la tercera.

CAMBIOS EN EL REPARTO

La incorporación de Anderson al elenco de la serie no ha sido la única novedad, ya que Claire Foy y Matt Smith no continuarán interpretando en la tercera temporada de la serie a la reina Isabel II y al príncipe Felipe, respectivamente. En su lugar, lo harán Olivia Colman ('The Favourite') y Tobias Menzies ('Outlander').

Asimismo, Helena Bonham Carter ('Harry Potter') se unirá a la plantilla de actores para interpretar a la princesa Margarita, y Ben Daniels ('Rogue One: Una historia de Star Wars'), a Antony Armstrong-Jones, Lord Snowdon.

TRAYECTORIA EN SERIES DE TELEVISIÓN

La actriz es mayormente conocida por interpretar a la agente del FBI Dana Scully en 'Expediente X', serie cancelada en el 2001 pero que regresó en el 2016 y, posteriromente, en el 2018, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del estreno de la ficción. Anteriormente, Anderson intervino en la serie de Amazon Prime Video 'American Gods' (2017).



Asa Butterfield (izquierda) y Gillian Anderson (derecha) en una escena de la serie 'Sex education'. / NETFLIX / AP

Antes de encarnar a Margaret Thatcher, Anderson aparece actualmente en un papel completamente distinto, en 'Sex education', la serie de Netflix estrenada el pasado 11 de enero del 2019, en la que encarna a una terapeuta sexual.