El gobierno de Bolsonaro acusa de 'mala brasileña' a Gisele Bündchen

No hay modelo brasileña más preciada que Gisele Bündchen, de hecho tiene el honor de haber sido la top mejor pagada del mundo durante 14 años seguidos.

Sin embargo, para el nuevo Gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, la maniquí de 38 años es una "mala brasileña" por cuestionar la política de medioambiente de su país, en palabras de la ministra de agricultura, Tereza Cristina Dias.La mandataria acudió esta semana a un programa de radio y ofreció el cargo de embajadora de medioambiente a la supermodelo: "Perdona, Gisele Bündchen, deberías ser nuestra embajadora y decir que estamos en la vanguardia de la conservación ambiental en vez de venir y criticar sin tener conocimiento del tema". Dias añadió que la también embajadora de Buena Voluntad para el medio ambiente de la ONU no debería hablar de la deforestación porque "reverbera" en el mundo, y que quienes lo hacen son "malos brasileños".

A lo que la mujer del jugador de fútbol americano Tom Brady, sin pensárselo dos veces, contestó contundentemente a Dias mediante un comunicado vía Twitter alegando que "los malos brasileños" son aquellos que se dedican a deforestar los bosques de Brasil que ha esquilmado sus selvas un 13% en el último año. "Desde 2006 ha estado apoyando proyectos y participando en causas medioambientales", defendió Bündchen, cuyos abuelos fueron agricultores.

"Me sorprendió ver mi nombre mencionado de forma negativa por defender el medio ambiente", ha replicado la supermodelo, que considera que "la producción agropecuaria y la conservación ambiental deben ir juntas, lado a lado" porque "nuestro desarrollo y prosperidad dependen de ese equilibrio", señaló la top.

En su opinión: "Brasil tiene todo para liderar un movimiento en pro de un desarrolo más sostenible, capaz de cubrir las necesidades de la generación actual sin comprometer a las futuras generaciones". Me encantaría divulgar acciones positivas en este sentido", subrayó Bündchen, desafiando así a la ministra.

Por su parte, Dias también recurrió a Twitter para pronunciarse: "Gracias por la carta que nos has enviado", ha dicho a Bündchen. La ministra ha propuesto "construir juntas una agenda contra la deforestación ilegal y el acaparamiento de la tierra". "Dije que eras la mejor y lo eres", concluye.

Obrigada @giseleofficial pela carta que nos enviou se dispondo a divulgar nossas ações positivas.Vamos construir juntas uma agenda contra o desmatamento ilegal e a grilagem. Eu disse na rádio Jovem Pan que vc era o máximo! E vc é!" — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) 16 de enero de 2019

No es la primera vez que la ex de Leonardo DiCaprio planta cara al Gobierno de su país por temas medioambientales. De hecho, en el 2017 se enfrentó al entonces presidente de Brasil, Michel Temer, por sus medidas de recudir varias zonas protegidas y comunidades índigenas de la selva del Amazonas. La top escribió en Twitter: "La vergüenza! Están subastando nuestra Amazonia! No podemos destruir nuestras áreas protegidas en favor de intereses privados.

Días después, la brasileña mencionó al presidente para quejarse sobre la reducción del Jamanxim, que perdería 600.000 hectáreas por medio de una medida propuesta por el Gobierno."Michel Temer, veto las propuestas que amenazan a 600 hectáreas de área protegida en la Amazonia brasileña, protestó en cuatro tuits, dos en portugués y dos en inglés.

La implicación de Bündchen y las oenegés fue clave para que Temer terminara anulando las medidas. Parece ser que al político no le interesó llevar la contraria a una mujer poderosa y preocupada por el presente y el futuro de nuestro planeta.