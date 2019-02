"Gracias por poner belleza y luz en nuestro mundo, Karl"

Estas son algunas de las reacciones llegadas desde distintos ámbitos tras la muerte de Karl Lagerfeld.

Inès de La Fressange: "Karl fue extremadamente creativo y prolífico, nunca se durmió en los laureles".

Carla Bruni: "Querido Karl, gracias por poner belleza y luz en nuestro mundo, tanto color en mitad de la oscuridad, tanto ingenio en estos aburridos días. Creo que no hubieras querido tantas lágrimas y tantas flores, pero te extrañaremos".

Donatella Versace: "Karl, tu genio tocó la vida de tanta gente, especialmente la de Gianni y la mía, nunca olvidaremos tu increíble talento e infinita inspiración, siempre hemos aprendido de ti".

Marc Jacobs: "Me despierto en un mundo sin Karl, tan triste y extraño. Fue una gran inspiración para mí y, sin lugar a dudas, un talento único y extraordinario".

Anna Wintour, editora en jefe de la revista 'Vogue': "Hoy el mundo pierde a un gigante. Karl fue mucho más que nuestro mejor estilista y el más prolífico, su genio creativo fue asombroso".

Bernard Arnault, CEO del gigante de lujo LVMH: "Con Lagerfeld se va un genio creativo que ha ayudado a convertir a París en la capital mundial de la moda y a Fendi en una de las casas italianas más innovadoras, le debemos mucho".

La casa de moda Fendi: "Karl Lagerfeld fue un verdadero visionario en todo lo que imaginó (...) Se atrevió a desplazar los límites, un genio de los tiempos modernos con un sentido de estética intrépida que influyó en toda una generación de creadores".

La casa Hermes: "Con Karl Lagerfeld, la moda, la alta costura, París, pierden una figura emblemática de creación, innovación y elegancia. Un maestro del saber hacer".

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea: "Karl Lagerfeld fue un gran creador y un verdadero europeo, un alemán que ha difundido la elegancia francesa y europea en todo el mundo, simbolizando lo mejor de Europa: apertura, creatividad y audacia. Como caminante entre naciones, no conocía fronteras y reunía a pueblos y culturas a través de sus obras".

Claudia Schiffer: "Karl era mi polvo mágico, me transformó de una tímida chica alemana en un supermodelo. Me enseñó sobre moda, estilo y supervivencia en el mundo de la moda. Lo que Warhol fue al arte, él lo fue a la moda: es irremplazable. ¡Es la única persona que pudo hacer colorido el blanco y negro!".

Penélope Cruz: "Mi querido Karl, nunca olvidaré el cariño y respeto con el que siempre me has tratado, tu generosidad, tu mente brillante y todo lo que me has hecho reír. Todos los momentos vividos contigo desde el día que te conocí, son un tesoro que se queda guardado en mi corazón para siempre".

Stella McCartney: "Este es un día realmente triste (...) Gracias Karl por toda la belleza y por ver el mundo a través de tus icónicas gafas con una visión única".

Valentino: "Karl, mi amigo ... ¡Siempre serás para mí el joven sonriente y lleno de vida! ¡Estoy tan triste y las palabras no pueden expresar mi dolor! Te quiero amo mi amigo ... adiós...".

Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain: "Ha sido uno de mis grandes referentes. Pertenece a una generación de diseñadores que casi ya no existen, multidisciplinares, capaces de hacer de todo, diseño, fotografía, dirección artística (...) un ejemplo para todos los que nos dedicamos a la moda, un caso digno de estudio".

Jean Paul Gaultier: "Todo mi respeto a este gran personaje de la moda que ha marcado la Historia. Costurero, estilista, fotógrafo... Karl, fuiste un hombre lleno de talento y de una actividad desbordante. Batió todos los récords de longevidad de la moda y le echaremos mucho de menos".

Clare Waight Keller, diseñadora de Givenchy: "Fue una fuerza de inspiración detrás de muchos momentos de mi vida y me siento realmente privilegiada de haber podido llamarlo amigo".

Alber Elbaz, exdiseñador de Lanvin: "Abrazo final. El mundo no será el mismo sin ti".

Bruno Pavlovsky, presidente de Chanel: "Desfile tras desfile, colección tras colección, Karl Lagerfeld dejó su huella en la leyenda de Gabrielle Chanel y la historia de la casa. El mayor tributo que podemos rendirle hoy es continuar siguiendo el camino trazado por él, citando a Karl, 'seguir abrazando el presente e inventando el futuro'".

Linda Evangelista publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram precedido y finalizado con muchos corazones rotos: "Kar...el gran amor de mi vida".

Naomi Campbell: "Karl .. demasiados recuerdos para escribir .....¡¡¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!! Por darle la oportunidad a una chica de 16 años del sur de Londres y abrirme los ojos".

Bella Hadid: "Nada está bien hoy.. me he quedado sin palabras y con el corazón roto por la pérdida de Karl. Su humor, ingenio, amor y pasión por la moda vivirán para siempre".

Gigi Hadid: "Karl, extrañaré tu indescriptible presencia, observar tu calma, tu tranquilidad, tu genialidad trabajando, tus pequeños chistes, tus increíbles historias, tu experiencia con la ropa, y las producciones que solo tú podías imaginar. Gracias por creer en mí y por las hermosas e increíbles oportunidades que me diste, pero sobre todo, gracias por darme el honor de conocer la magia detrás del mito".

Cindy Crawford: "Todos los que amamos la moda y te queríamos echaremos siempre de menos tu increíble talento y tu alegría de vivir".

Kaia Gerber: "Mi queridísimo Karl, me enseñaste cosas por las que te estoy eternamente agradecida. No puedo expresar en palabras la suerte que tuvimos todos los que disfrutamos de tu visión (...) El mundo es más hermoso ahora por ti".

Alexa Chung: "Recuerdo que estaba aterrada por entrevistarme contigo y tú fuiste increíblemente agudo y generoso. Gracias por invitarme a algunas de las experiencias más glamurosas de mi vida, fue un honor conocerte".

Lily Allen: "Me hiciste sentir como una princesa. Nunca entendí del todo lo que viste en mí, pero estaré siempre agradecida por el apoyo que tú y Chanel me habéis brindado en los últimos 15 años".

Diane Kruger: "No puedo decirte cuánto significabas para mí y cuánto te voy a echar de menos. Nunca olvidaré la amabilidad que me mostraste, tus risas, tu imaginación. Vine esta semana a Francia para verte y presentarte a mi hija. Me rompe el corazón que haya sido demasiado tarde".

Melania Trump: "Hoy el mundo ha perdido un genio creativo. Te echaremos de menos Karl". Un mensaje que acompañó de un boceto firmado por Lagerfeld en 2016.

Anne Hidalgo, alcaldesa de París: "Su arte dio colores y formas al amor, al refinamiento, a lo asombroso y a lo maravilloso. Más que una encarnación de París, él era París".