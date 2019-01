El hijo de James Gandolfini será el nuevo Tony Soprano

Michael Gandolfini ha sido elegido para retomar el legado artístico de su padre: el hijo del icónico actor que encarnó a Tony Soprano, el jefe de la familia del crimen Di Meo, en la serie 'Los Soprano', será el protagonista de la película 'The Many Saints of Newark' precuela que adaptará la ya mítica serie a la gran pantalla. El parecido de Michael, de 18 años, con con su difunto padre, James, ha sido detyerminante para hacerse con el papel, que ha logrado precismente cuando se cumple el 20º aniversario del lanzamiento de la serie.

El hijo de James Gandolfini se une así a Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen y Corey Stoll en el futuro drama que se ambienta en la época de los disturbios de Newark, en los años 60. La historia se centra en Dickie Moltisanti (Nivola), el mentor del joven Tony a quien su propio padre, Johnny Boy, estaba preparando para liderar el crimen organizado. Se espera que en la película aparezcan guiños y cameos del 'casting' original de la serie, que ganó 21 Premios Emmy y cinco Globos de Oro en sus dos primeras temporadas.

Los creadores del filme buscaron de forma incansable el actor que mejor pudiera encarnar al joven Tony, hasta que finalmente dieron con Michael. Su evidente parecido a su padre, su presencia en pantalla y el dominio de los gestos del personaje lo convirtieron en el candidato perfecto para el papel.

"Es un gran honor continuar con el legado de mi padre", declaró Gandolfini en un comunicado al medio especializado 'Deadline'. "Estoy encantado de tener la oportunidad de trabajar con David Chase (creador de la serie) y la increíble compañía de talentos que han reunido para 'The Many Saints of Newark'".

SERIE QUE HIZO ESCUELA

'Los Soprano' está considerada como una de las mejores series de drama de la historia de la televisión. Con seis temporadas emitidas entre los años 1999 y 2007, James Gandolfini interpretó un papel de antihéroe que inspiró series de la altura de 'Breaking Bad', con Bryan Cranston, o 'Mad Men', con Jon Hamm. Gandolfini murió en el 2013, a los 51 años, de un ataque al corazón.

David Chase ha escrito el guion principal de la película junto a Lawrence Konner, con quien además produce el proyecto. Nicole Lambert y Marcus Viscidi son los productores ejecutivos de la ficción.