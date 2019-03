Un hombre sobrevive en el agua haciendo un salvavidas con sus tejanos

Un viejo truco de las fuerzas especiales de la marina estadounidense, los Navy Seals, ha vuelto a ser rescatado del olvido esta semana tras conocer la noticia de un hombre que logró sobrevivir en el agua durante tres horas en mitad de un temporal con un improvisado salvavidas hecho con sus pantalones tejanos.

El turista alemán Arne Murke, de 30 años, fue encontrado por los equipos de rescate tres horas y media después de haber naufragado de una embarcación de 12 metros en la que había estado navegando con su hermano a la altura de la bahía de Tolaga, Nueva Zelanda, según la revista 'Insider'.

TEMPORAL

Un inesperado temporal hizo que Murke se cayera por la borda enredando su brazo con una cuerda. Durante unos minutos, el alemán fue arrastrado por el barco, pero la cuerda de soltó y se vio a la deriva en mitad del océano sin ningún tipo de salvavidas.

A pesar de los intentos de su hermano de lanzarle un flotador salvavidas desde la borda y tratar de alcanzarlo, el fuerte oleaje alejó a Murke aún más imposibilitando su rescate. Fue entonces cuando el joven de 30 años se acordó de un truco que había aprendido de los Navy Seals.

EL TRUCO DE LOS NAVY SEALS

"Por suerte, me sabía el truco de los pantalones tejanos. Sin los tejanos no estaría aquí hoy. Eso fue lo que realmente me salvó la vida", ha asegurado Murke en unas declaraciones.

Los expertos de la Marina de las fuerzas armadas de los Estados Unidos utilizan un método de supervivencia para evitar un ahogamiento utilizando la ropa para salir a flote. Esta técnica permite al náufrago flotar boca arriba para permitir que los equipos de rescate lo encuentren más fácilmente.

La transformación, paso a paso

El paso a paso es muy sencillo:

1. En primer lugar, hay que quitarse los pantalones y atar los dos extremos de las piernas con un nudo lo suficientemente fuerte como para que no se deshaga ni entre aire.

2. Una vez atados, hay que cerrar la bragueta y el botón de los pantalones.

3. Por último, hay que hundir la prenda bajo el agua, inflarla y colocarla alrededor del cuello. Esta operación hay que repetirla cada vez que los pantalones pierdan aire.