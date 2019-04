Isabel Pantoja: 'Yo ya soy una superviviente de la vida'

Mirada desafiante de leona y muchas páginas por delante. Isabel Pantoja acude a las páginas del 'Hola!', que en términos de revistas del corazón, es caza mayor, para engrasar la máquina de nuevo ante su inminente participación en 'Supervivientes'. La tonadillera hasta posa en una finca con reses, que no en Cantora, con cinturón felino. "Esto es solo un paréntesis en mi vida, ya que yo voy a seguir en lo mío, que es cantar. Comienzo gira en septiembre", asegura el nuevo trofeo de Mediaset. No aclara si, acuciada por las deudas como se asegura, se va ha hacer caja a una isla de Honduras.

La tonadillera ha dejado los meses de reclusión en la finca más famosa de la provincia de Cádiz para preparar su regreso televisivo, esta vez sin bata de cola. "Ha sido muy gratificante para mí porque siempre me ha encantado el 'reality'. Me ha hecho mucha ilusión y lo he aceptado". Como aceptaron antes sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. En la entrevista no hay una sola referencia a lo que cobrará por las semanas que permanezca en la isla, ni por las acuciantes razones económicas tras haber pasado un tiempo en la cárcel por blanqueo de capitales y por un regreso a los escenarios que ha sido de todo menos apoteósico.

"Uno tiene que buscarse la vida y yo me la he buscado siempre, desde los 13 años", asegura. "Yo ya soy una superviviente de la vida", asegura también. Dice que serán como una vacaciones, pero con gente distinta. Y confiesa que le da miedo volar en avión no tirarse desde el helicóptero y que echará mucho de menos las gafas de sol que casi siempre le acompañan cuando está en exteriores, un accesorio que está prohibido para los concursantes del 'reality'. También asegura que dejará de fumar. "Y me han dicho que estoy muy delgada y que tengo que engordar como cuatro o cinco kilos antes de irme". añade.

Además de la audiencia, quien le espera también será su conductor después de su mes de reposo tras sufrir un ictus, Jorge Javier Vázquez. Y en la isla, como concursante, la que fue su amiga íntima hasta que dejó de serlo: Chelo García Cortés. "Yo no tengo nada contra nadie. Lo importante es llevarse bien, respetarse y trabajar para comer, para dormir".