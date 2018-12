Itziar Castro ('OT 2018'): "Habrá tiempo para todo pero el objetivo no es hacer amigos, sino trabajar"

'OT 2018' llega el próximo miércoles a la parrilla de TVE dispuesto a repetir el éxito de la anterior edición, manteniendo la esencia que lo convirtió en un fenómeno social pero introduciendo también novedades. Entre ellas, además de un plató más amplio y dotado de mejoras técnicas, destaca la incorporación de Itziar Castro al claustro de profesores. La actriz se une al equipo para impartir la asignatura de Interpretación, cubriendo así el hueco que dejan los Javis. En la presentación de la nueva temporada del talent show, la intérprete charló con los medios sobre este nuevo reto que afronta "con ilusión" pero también "con vértigo".

¿Cuál va a ser la primera clase magistral de Interpretación?

Lo voy a llevar escrito en la camiseta desde el primer día. Que el único límite son ellos mismos, y que trabajando se consigue llegar a los objetivos y se cumplen los sueños. A mí me ha pasado. Que vivan esta experiencia como lo que es, un aprendizaje, pero a la vez diversión. Va a haber tiempo para todo, nos lo vamos a pasar bien, vamos a reír, vamos a llorar, a sentir y a vivir.

¿Estás preparada para implicarte emocionalmente en esta aventura?

En 22 años de profesión, creo que soy familia de toda la gente con la que he trabajado. En 'Vis a vis', por ejemplo, tenemos un chat y nos decimos lo mucho que nos echamos de menos. Lo mismo pasa con todos los proyectos, es algo que surge en el mundo artístico cuando trabajas con las emociones, y en este caso además van a estar encerrados. Ya estuve dando dos masterclass en la segunda edición de 'OT', donde estaban Elena Gadel, Hugo, Manu Carrasco... Y debo decir que actualmente soy amiga de Elena, de Beth y más. Este año también me he hecho amiga de Miriam a raíz de los comentarios en las redes. Pero en la Academia creo que el objetivo no es hacer amigos, sino trabajar, y luego después ya nos vamos a tomar gin-tonics.

¿Cómo va a ser volver al programa después de tantos años?

La responsabilidad es otra, en 'OT 2' entré simplemente dos días a enseñarles grupos a capella. Esto va a ser el día a día. La interpretación es uno de los pilares del aprendizaje, es donde ellos quizás van más perdidos, porque todos son muy buenos cantantes y muy buenos músicos. La experiencia va a ser totalmente diferente.

Después de Àngel Llàcer, Los Javis... ¿Asusta este reto? ¿Qué aportarás tú en las clases?

Primero que soy mujer, que ya es una diferencia (risas). Ellos, cuando estuvieron, eran bastante más jóvenes que yo ahora. Tengo 41 años y llevo 22 de profesión, y mi experiencia ha sido distinta. Como Àngel he hecho musicales, he estado en el escenario de 'OT' como corista... Sé los nervios que se pasan. De algún modo estoy más cerca a la experiencia que van a vivir y que a lo mejor los otros no habían tenido oportunidad. Tengo la suerte de haber vivido 'OT' desde muchos ángulos y eso me da una ventaja respecto a los demás. El formato está vivo y cada día y cada gala es diferente, las canciones son historias y yo voy a contarlas. Cada canción es una historia diferente, no puedes cantar igual una canción como 'Lucía' que como 'I will survive'. Cada canción es un mundo.

Se ha dicho que Los Javis van a seguir vinculados al formato, ¿vas a formar equipo con ellos?

He hablado con ellos, voy a salir en la tercera temporada de 'Paquita Salas' y en otra serie que producen ('Terror y feria'). Tenemos muy buen rollo. Vinculación directa con mis clases no va a haber, pero si quieren venir, estaré encantada de que vengan.

¿Cómo surgió el fichaje por el programa?

Me llamó Noemí para decirme que me iba a llamar Tinet. Pensaba que me llamaban para 'Tu cara me suena' y me hacía mucha ilusión porque iba a poder hacer el mamarracho, llevo mucho tiempo pidiéndolo por las redes. Pero me dijo que era por 'OT' y me quedé: "¿Cómo?". Me dijeron que me lo pensara y le di unas vueltas, porque para mí una de las cosas más importantes que no se tiene en cuenta en este país es la educación. Aunque esto sea tele y entretenimiento, lo que hacemos dentro es aprendizaje y hay que estar preparado, hay que saber transmitir. Hablé de mis miedos con varias personas que me conocen... ¡porque los actores y actrices también tenemos miedos! Pero me apasionan los retos y me gusta el formato, así que aquí estoy.