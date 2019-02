Jesulín de Ubrique anuncia su vuelta a los ruedos

Jesús Janeiro Bazán, Jesulín de Ubrique, ha anunciado este viernes su vuelta a los ruedos el próximo 24 de marzo en Morón de la Frontera (Sevilla) y compartirá cartel con Enrique Ponce y con Cayetano Rivera, con toros de la ganadería El Torero.

El diestro de Ubrique, de 45 años, que eludió entrar en cualquier faceta de su vida privada, ha comentado que sus planes definitivos pasan por celebrar el trigésimo aniversario de su alternativa, que se conmemorará en la temporada del 2020. Ha explicado que, cuando reapareció en el 2010, tenía la intención de conmemorar sus veinte años de alternativa y, aunque recibió ofertas, prefirió hacer una campaña de menor responsabilidad.

SIN PLAZAS DE PRIMERA

"En estos años no he seguido toreando corridas de toros porque cada torero tiene una manera de administrar su carrera y poner sus condiciones", ha añadido Jesulín, quien ha asegurado tener "el control absoluto" de sus propias decisiones. Ha comentado que en su vuelta se apartará de las plazas de primera -ha mencionado las de Pamplona, Madrid, Sevilla o Bilbao-, a las que calificó como "capítulos cerrados". "Cabe la posibilidad de hacer algunas cosas en plazas de segunda e incluso alguna de primera pero lo tendría que ver muy claro", ha puntualizado.

En cualquier caso, el diestro de Ubrique ha reconocido que la contratación de Morón no había sido complicada. "Yo tengo muy claro lo que quiero ganar, el nivel en el que quiero estar y las ganaderías que me apetece torear. Como se me ha atendido a esas exigencias, mi obligación ahora es estar a la altura de las circunstancias", ha remachado.

También ha subrayado que tiene la intención de conmemorar los treinta años desde que tomó la alternativa, en el 2020, participando en la Goyesca de Ronda (Málaga), algo que ya ha podido comentar a Francisco Rivera Ordóñez, cuya familia tiene los derechos de dicha corrida.