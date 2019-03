Jorge Javier Vázquez: "Trabajar es lo que menos me apetece"

Una semana después de haber sufrido un ictus, Jorge Javier Vazquez lo tiene clarísimo: "La gente se piensa que estoy deseando ir a trabajar pero es lo que menos me apetece", afirma el conocido presentador catalán, quien actualmnente se encuentra recuperándose en su casa rodeado de los los suyos.

Vázquez (Barcelona, 1970) recibió el alta hospitalaria este pasado viernes, 22 marzo, después de permanecer ingresado una semana por "un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático".

Pasado el susto inicial, el popular presentador de Tele 5 solo piensa en recuperarse y en retomar su vida poco a poco. Hasta dentro de un mes, el presentador no volverá al hospital para hacerse unas pruebas que marquen cuando podrá retomar su trabajo. Aún así, él no está nada preocupado pues lo que quiere es estar tranquilo para poder recuperarse al 100%.

"Ahora voy a ir al cine que me apetece ver la película de Almodóvar, voy a pasear con los perros ya que no puedo hacer deporte, voy a leer, a ir a exposiciones... -afirma Vázquez en declaraciones recogidas por Europa Press-. No me planteo nada si vuelvo. Si es así, bien, y si no, pues nada; lo único que sé es que tengo tiempo para pensar y saber que quiero hacer y que no quiero hacer. Si cuando me hagan la prueba no puedo presentar 'Supervivientes' pues me tendré que quedar en casa".

Jorge Javier no se plantea volver antes de la final de 'GH Dúo', ya que solo quiere estar bien. Además, el propio presentador confirmaba que habían tenido que cancelar las funciones de 'Grandes Éxitos', su producción teatral: "Ahora lo que menos me planteo es la vuelta, hemos tenido que cancelar muchas funciones, es más complicado el teatro que un plató de televisión".