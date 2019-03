Jorge Javier Vázquez: "Ya que estaba me habría hecho una liposucción"

Jorge Javier Vázquez ha recibido esta mañana el alta médica y ha dejado el Hospital Universitario La Zarzuela con buen aspecto y trajeado. Sonriente ante los medios ha posado junto al cartel de Sanitas y ha bromeado: "Ya que estaba me habría hecho una liposucción". El pasado lunes Vázquez, de 48 años, fue operado de un aneurisma. Ha asegurado que seguirá las recomendaciones de los médicos y frenará su ritmo de trabajo. "Reposo absoluto, estar en casa, pasear un poco, tranquilidad. Poco más, no me han dicho nada más", según ha recogido 'Look'. "Tengo mucha hambre, quiero irme a mi casa, con lo que me ha costado estar tan bueno"., ha explicado el presentador, que ha entrado en directo en el programa de Ana Rosa Quintana.

El episodio fue especialmente preocupante porque, solo una semana antes, estando de viaje en Marrakech, sufrió un desvanecimiento que le dejó inconscientedurante algunos minutos. El presentador prefirió no darle mucha importancia, volvió a Madrid y siguió con su ritmo de trabajo normal pero los médicos sí lo encontraron grave: no había sido un mareo sin importancia, se trataba de un ictus. "No tuve ninguna secuela. Me desmayé en Marrakech, me desperté sin ningún tipo de nada, ni vomitar ni nada, seguí con mi viaje y cogí el avión que sí podía ser trágico… Después del martes me volvió el dolor de cabeza y no se me iba con ibuprofeno", ha recordado, antes de dar las gracias nuevamente a todo el equipo médico que le ha atendido estos días. "Soy muy afortunado. Ahora quiero seguir disfrutando".