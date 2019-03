Un joven conciencia sobre la importancia de vivir en sociedad a través de su experiencia con un cáncer de testículos

De vez en cuando vemos en las redes sociales o en televisión ejemplos de superación, principalmente de enfermedades de difícil curación y un largo proceso de sufrimiento.

La admiración por ellos es común, pero uno de estos supervivientes del cáncer alerta de la facilidad para hablar de ellos como héroes sin pensar o ser conscientes de que es esencial un entorno sanitario y social seguro. Lo que llama "beneficios de vivir en sociedad".

Se llama David Martínez y así ha expresado cómo se siente tras superar un cáncer de testículos.

Os voy a contar la historia de cómo superé un cáncer de testículo (chicos, hay que explorarse regularmente para detectarlo al principio). SPOILER: Esta no es una historia de superación personal. Todo lo contrario. Esto es para recordarnos los beneficios de vivir en sociedad.

Él considera que hay una tendencia a presentar estas historias como una lucha. Pero advierte que, aunque es cierto que superan grandes dificultades, lo hacen "gracias a la sociedad". Y nadie lo ve, lamenta.

Yo tengo claro que hoy estoy vivo no por cuanto yo haya hecho para curarme del cáncer, sino por todas esas personas que directa e indirectamente contribuyeron a que fuera posible, la mayoría sin conocerme. Mis méritos se limitaron a seguir las instrucciones médicas, poco más.

Recuerda cómo en la primera cita su oncólogo lo tranquilizó. Le dijo que tenía un gran éxito de curazón el tipo de cáncer que sufría y que había cambiado mucho desde que empezó a trabajar, cuando la mayoría de los pacientes acababan muriendo. Así que se siente un privilegiado por estos avances.

Me siento privilegiado por haber nacido en un momento de nuestra historia en el que sí había cura para el cáncer de testículo. Gracias a todas esas personas que investigaron la enfermedad yo estoy vivo. Mérito mío, ninguno.

Explica también cómo necesitó medicamentos y máquinas muy sofisticadas, incluso en pleno interés económico. "Mérito mío, ninguno", repite constantemente.

Recibí una excelente atención en el sistema sanitario gracias al trabajo de decenas de personas, con profesiones más o menos cualificadas, pero todas útiles y necesarias. También gracias a todas esas personas hoy estoy vivo y me lo hicieron llevadero. Mérito mío, ninguno.

El sistema sanitario es esencial para él. La Seguridad Social costeó un tratamiento de unos 120.00 euros que él no se habría podido permitir. "No tenía ese dineral". Así que gracias a impuestos y contribuciones, está vivo. Sigue sin tener mérito, dice.

En mi trabajo, mis jefes y mis colegas se portaron muy bien. Entendieron mis ausencias, se adaptaron a la situación y cubrieron mis tareas. Agradezco a mis jefes y a mis colegas q tuvieran una conciencia social y que mi trabajo no fuese otra carga para mí. Mérito mío, ninguno.

Por último, por tener un entorno con familiares, amigos y novio que se preocuparon de cubrir sus necesidades y hacerle el proceso alegre. "Se lo debo a ellos", recalca. Y lanza un emotivo mensaje final para concienciar sobre todo esto:

Por tanto, yo me curé gracias al conocimiento, al trabajo y a los recursos provinientes de otras personas.



Y recibí el apoyo, la alegría y el optimismo de las personas de mi entorno.



Así q no, mi historia, como tantas otras, no es una de superación personal, es un logro social.