Juanjo Artero sale del hospital

Tras el susto que vivió el pasado lunes 11 de marzo, cuando tuvo que ser ingresado de urgencias en el Hospital Universitario de Fuenlabrada por una embolia pulmonar, el actor Juanjo Artero ha recibido este sábado el alta médica. "Me he llevado un susto muy grande. Ha sido un infarto de pulmón, que yo no sabía ni que existía", ha explicado el actor, de 53 años, al programa de Tele 5 'Socialité'.

El intérprete, conocido por sus papeles en series como 'Verano azul' (donde interpretaba a Javi), 'El comisario' y 'Amar es para siempre', se encontraba rodando una escena en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, cuando comenzó a sentirse mal.

EMBOLIA PULMONAR

Al parecer este malestar se debía a una embolia pulmonar y según confesaba después en el espacio televisivo 'Socialité', estos días ha temido despertarse y que no pudiera hacer nada. Sin embargo, el actor le ha dado la vuelta a este revés y se lo ha tomado con positivismo: de hecho, considera que a sido solo un toque de atención para que cambie su estilo de vida a una con más calma.

Durante los días en los que ha estado ingresado, el actor ha ido contando su evolución en redes sociales, donde hacía partícipes a sus seguidores de su estado de salud. Este viernes confirmaba que en breves recibiría el alta tras hacerse las últimas pruebas, y agradecía todos los mensajes de cariño que había recibido desde que fue ingresado.

Ahora ya se encuentra en casa, junto a su mujer y sus dos hijos, Carlota y Miguel, donde deberá guardar reposo para recuperarse por completo.