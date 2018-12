Kiko Matamoros reconoce que una tercera persona fue el detonante de su ruptura con Makoke

Kiko Matamoros ha desvelado esta tarde cuál fue el detonante de su ruptura con Makoke. Tras varias semanas de rumores, el colaborador de 'Sálvame' ha tratado de zanjar el debate y ha reconocido que Makoke se enteró el pasado 7 de agosto de que había estado ayudando económicamente a una mujer a sus espaldas.

"Makoke tiene acceso a una información en la que hay una persona que me reclama una ayuda económica. No he tenido relación física con esa persona. Le presté una ayuda, quedó en devolvérmela y no lo hizo. La segunda vez que me pidió ayuda no quise dársela", ha comenzado desvelando Matamoros.

Fue entonces cuando Makoke le pidió explicaciones, ya que el colaborador había realizado estos movimientos en secreto: "Le sentó fatal y entiendo que diga que le he escondido cosas". No obstante, ha asegurado que su relación con esa mujer nunca fue más allá de conversaciones telefónicas: "No tiene ningún componente sexual. Es una chica que me caía bien y estuvimos hablando una temporada".

Por otro lado, el defensor del espectador ha negado que haya hecho un pacto con Makoke para hacer pública la historia: "Me dijo que si quería que lo contara yo, pero que ella no iba a hacerlo". "Se puede entender que en mi vida ha habido una tercera persona", ha reconocido Matamoros delante de sus compañeros, que ya eran conocedores de la historia.