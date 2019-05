Kim Britt, la 'influencer' que no hace trampas con las fotos de Instagram

La iluminación, el ángulo, el filtro... Todo debe ser perfecto, equilibrado, artístico en una foto que aspire al Olimpo de Instagram. Esta máxima no escrita es la que justamente critica con mucho humor Kim Britt, una joven suiza que se ha hecho famosa por su página The Truth is not Pretty (La verdad no es bella), que suma ya más de 12.300 seguidores. Lejos de buscar la imagen perfecta, su objetivo es acabar con los estereotipos que campan en las redes sociales. Sobre todo entre los llamados influencers, los famosos con más seguidores de Instagram.

En el mundo real no solo hay gente perfecta, sana, con un cuerpo 10, de viaje todo el día a parajes de ensueño y siempre vestida con glamur para la ocasión. La cómica británcia Celeste Barber lleva años parodiando este mundo de fantasía y hedonismo que quieren vender algunas celebrities: "La gente se lo toma todo demasiado en serio. Tienen una obsesión enorme con los famosos, los ricos, los privilegiados y todos esos blogs de estilo de vida, pero aún así los famosos se creen verdaderamente que están haciendo cosas normales. Kim Kardashian posa en una montaña de barro, quién hace eso en la vida real?".

La misma idea, pero sin señalar a ningún famoso en concreto, pues es ella misma la protagonista de las fotos, es la que impulsa el proyecto visual de The True is not Pretty de Kim Britt.

"Todo el mundo tiene grasa abdominal, es normal y no hay nada de qué avergonzarse". De alguna manera, la sociedad ha puesto en nuestra mente la idea de la belleza de que simplemente te ves hermosa si tienes una barriga plana. Mierda! El hecho de que todo el mundo oculte su barriga en las fotos, no significa que no tengan grasa de barriga, así que no se sienta inseguro al respecto. No te presiones tanto para mirar de cierta manera. Eres increíble tal como eres. Por cierto, edité solo mi cabello y mi cara en la imagen de la izquierda, NO MI CUERPO! Así es como la postura correcta y chuparse la barriga pueden hacer una gran diferencia!".

"La lucha por ser mujer, pero vale la pena serlo y estoy orgulloso de que lo soy y tú también deberías serlo".

"La comida "feliz" de hoy. Supongo que la imagen habla por sí misma. Disfruta de tu comida! Qué ordenas cuando comes algo de comida rápida? Probé la hamburguesa de quinoa al curry (vegetariana). Me gustó el sabor, pero la parte superior del pan era demasiado pequeña, así que me costó comer..."

"En realidad, no me veo tan bien como alguna persona influyente cuando anuncian una nueva crema facial y ponen un corazón en mi mejilla... Acabo de ponerme la crema Quién puede relacionarse?".

"Todos venimos en diferentes formas en tamaños y eso es bueno! Es muy fácil pretender tener un cuerpo 'mejor' en una imagen. Si estamos relajados y no posamos, el cuerpo se ve diferente. Está bien, todo el mundo tiene esto. No te dejes lavar el cerebro con todas esas fotos editadas y posadas (...) Qué aburrido sería si todos tuviéramos el mismo aspecto! Cuida tu cuerpo, no hagas dietas rápidas y restringe los alimentos 'malos' (...) Disfruta de todos los tipos de comida en cantidad saludable. Escucha a tu cuerpo y suelta los pensamientos negativos al respecto".