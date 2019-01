Kit Harington se queda con su estatua de 'Juego de tronos'

Kit Harington, el actor que da vida a Jon Nieve en la adaptación de HBO de las novelas de George R. R. Martin, está a punto de despedirse de su papel en 'Juego de tronos' con el estreno de la octava y última temporada de la serie el próximo 14 de abril. Pero el actor ha confesado que se ha quedado con un recuerdo: la estatua que aparece en el reciente 'teaser' de la aclamada ficción.

En el avance del 'show' lanzado por la plataforma de vídeo en 'streaming' aparecen Jon Nieve, Sansa y Arya en la cripta de Invernalia mirando sus propias estatuas mientras "se acerca el invierno".

En una entrevista con Zoe Ball para un programa de radio de la BBC, Harington, tras ser preguntado si se había despedido ya de su personaje en la serie, contesta que se ha quedado con la estatua en cuestión: "Me quedé con esa estatua. ¿Sabes, la de la cripta? Me la quedé. Me la enviaron a casa".



Jon Nieve (Kit Harington), Sansa Stark (Sophie Turner) y Arya Stark (Maisie Williams) mirando sus estatuas en el 'teaser' de la octava temporada de 'Juego de tronos'./ HBO

Entre risas se pregunta cómo de triste es eso ya que es el único que se ha quedado con ella. Añade: "Así de narcisista soy. Voy a convertirla en una fuente". Un uso práctico, según la entrevistadora, para quedarse con el gran recuerdo del que fue su personaje durante años.

"SATISFECHO" CON EL FINAL

En la misma entrevista, le preguntan acerca del final de la ficción y si está contento con el resultado. El actor británico lo compara con un libro: "No acabas un buen libro y estás contento por haberlo acabado".

En este sentido, Harington explicita que después de 9 años en la serie de ficción, no es cuestión de cómo acaba o cómo no, sea como sea, deja una especie de sensación de pérdida. Matiza que "puede que no [esté] contento, pero sí satisfecho". Además, cree que "va a ser extraordinario" y espera "que cambié la televisión como lo hizo originalmente".

Para descubrir el desenlace de los habitantes de Poniente y su Trono de Hierro habrá que esperar hasta abril de este 2019, ya que como anunciaron recientemente desde HBO, la temporada final de 'Juego de tronos' se estrenará el día 14 de abril, un día después en España.