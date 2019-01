Lilly Wachowski presenta una serie 'trans'

La pequeña de las hermanas Wachowski, reconocidas cineastas por realizar la trilogía 'Matrix' (en aquella época aún siendo los hermanos Wachowski) y la serie de Netflix 'Sense8', se une al equipo de 'Work in progress', cuyo capítulo piloto se proyecta hoy, 29 de enero del 2019, en la sección de series del Sundance Film Festival.

La ficción vuelve a centrarse en la temática 'trans', que ya apareció en 'Sense8'. Según 'Deadline', medio especializado en noticias de entretenimiento, 'Work in progress' narra cómo "Abby se ve obligada a volver a evaluar sus decisiones vitales, sus opciones de citas y si confrontará o no a la mujer responsable de arruinar su vida". Tras la muerte de su terapeuta, la protagonista empieza a salir con un hombre transgénero.

En este primer episodio piloto no ha participado Lilly Wachowski, ya que ha sido coescrito por el director Tim Mason y la comediante Abby McEnany, quien también son el director y la protagonista, respectivamente.

Sin embargo, Wachowski será la productora ejecutiva junto a los encargados del piloto, así como Circle of Confusion, productora de éxitos como 'The walking dead' y su secuela, 'Fear the walking dead'. Además, la cineasta estadounidense será la encargada también de coescribir y codirigir las siguientes entregas de la ficción.

'SENSE8'

Con 'Work in progress', Lilly se desmarca de su hermana Lana, conocidas ambas como las Hermanas Wachowski, tras una larga trayectoria en conjunto. En su último trabajo, 'Sense8', pudimos ver representada en la pequeña pantalla a la comunidad LGTBI+ con personajes como Nomi Marks (Jamie Clayton), una mujer transexual de San Francisco y, Lito Rodríguez, un famoso actor que, en un principio, oculta su homosexualidad, interpretado por el actor español Miguel Ángel Silvestre.