Lolita Flores recuerda a su madre el día que cumpliría 96 años

Este pasado lunes, Lola Flores hubiera cumplido 96 años, pero lamentablemente, la popular y polifacética cantante y bailaora, falleció de un cáncer de mama en 1995. Su hija mayor ha recordado a través de las redes sociales a su famosa madre, no solo como una artista universal, sino también como esposa, madre y abuela ejemplar.

Ver esta publicación en Instagram Felicidades mamá , feliz cumple 96 años siendo la más , por lo menos para mi , como artista insuperable y como madre 37 años de mi vida que me sentí amada profundamente tan buena eras como una cosa y la otra , ojalá el día de mañana mis hijos puedan sentirse orgullos de mí como yo me siento de ti , te quiero mamá feliz cumple Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) el 21 Ene, 2019 a las 11:14 PST

Junto a un cuadro con un retrato de Lola Flores, de perfil, su hija mayor le ha dedicado un emotivo homenaje. "Felicidades mamá, feliz cumple, 96 años siendo la más, por lo menos para mí, como artista insuperable y como madre, 37 años de mi vida en los que me sentí amada profundamente. Tan buena eras como una cosa y la otra", ha escrito Lolita. "Ojalá el día de mañana mis hijos puedan sentirse orgullosos de mí como yo me siento de ti. Te quiero mamá feliz cumple, ha concluido la jurado de Tu Cara me Suena.

La red se llenó de muestras de cariño y apoyo. Muchos de sus seguidores se sumaron al recuerdo de la Faraona y otros lamentaban no haber tenido la ocasión de conocerla en persona."Tu mamá es la más por siempre jamás. Y cuantas más entrevistas veo en Youtube, más me penita me da no haberla podido disfrutar en persona #LolaFloresEterna", escribió la cantante Diana Navarro.

Además de su hija Lolita, otros famosos como Paco León y Eva González han recordado a la gran afaraona.