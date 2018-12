Macaulay Culkin vuelve a quedarse 'Solo en casa' en un anuncio de Google

Veintiocho años después Macaulay Culkin vuelve a ponerse en la piel del avispado y divertido Kevin McCallister para interpretar su papel más famoso, el del niño que se queda Solo en casa durante unas Navidades y les planta cara, incluso, a unos ladrones. El actor ha revivido algunas de las escenas míticas del filme de Chris Columbus para un anuncio de Google, titulado Home alone again with the Google assistant. Esta vez el protagonista contará con la ayuda de última generación, el asistente de voz del buscador, a través del Google Home Hub y el Google Home Mini.

El anuncio de televisión, de un minuto, recrea algunos de los momentos más icónicos del filme que marcó a toda una generación y del cual se hicieron segundas partes. Se ve a Kevin, de mayor, cuando se despierta y pregunta por sus padres, pero nadie le responde. Luego, baja a desayunar y le pregunta al asistente qué tiene en su calendario para hoy, 20 de diciembre. "Tienes la casa para ti", le responde el altavoz y uno de los dispositivos electrónicos más populares para regalar en estas fechas. En el baño, al ver que no le queda aftershave le pide a Google que se lo apunte en su lista de la compra.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3

También disfruta el talludito Culkin saltando en la cama de sus padres, montando el árbol de Navidad y, con la ayuda del mayordomo virtual, pone en marcha la operación Kevin, que automatiza cosas como cerrar la puerta de la casa, mover un recorte cartón de una figura humana con una Roomba y encender y apagar las luces para protegerse contra un ladrón parecido a Joe Pesci.

Llama la atención que en un plano aparece un smarthome Pixel que no existe, tal como explica el editor de la revista Verge Chris Welch.

Google's Home Alone ad is great. https://t.co/HM53pk4DkJ



But WTF is going on with the Pixel? Everything else shown is a real product. Yet the Pixel has a completely edge-to-edge screen (on the sides) and no notch. Also looks to be a 2 XL and not a 3.



This phone does not exist. pic.twitter.com/owU5NY4KuX