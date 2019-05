Marta Torné: 'No es un vibrador, es un cerdito'

El pasado lunes la actriz Marta Torné (41) se descubrió en Instagram superfan de Metallica y compartió un selfi con una camiseta de la banda californiana que había ofrecido un concierto el domingo en Barcelona. En la foto en cuestión aparecía en su dormitorio y al fondo de la imagen se veía a su mascota, un pequeño yorkshire mordisqueando un objeto. Precisamente fue ese objeto lo que incendió las redes y dio pie a especulaciones sobre si el perro estaba jugando con un dildo o vibrador. Era, entonces, un posado o un robado de la próxima concursante de Masterchef Celebrity?

Pero la catalana no ha tardado en responder con humor en la misma red social. "La respuesta del juguete de Rufus está mis Stories!!!", ha dicho Torné. Viendo la imagen, al parecer lo que muerde con avidez el can al fondo del dormitorio es un cerdo de juguete para perros y no un consolador. "#Findeldebate", ha zanjado Torné.