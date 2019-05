Melissa Jiménez y Marc Bartra esperan un niño

Melissa Jiménez y Marc Bartra serán padres de un niño en los próximos meses. La pareja, padres de dos niñas, Gala y Abril, han anunciado en su cuenta de Instagram que esperan su tercer hijo. La periodista ha compartido un original vídeo en el que se ve al matrimonio explotando un globo negro del que sale confeti azul. Así la reportera le ha anunciado al futbolista que está embarazada de un niño. "SORPRESA! Después de nuestras dos princesas... #Surprise #Family #love #BabyBoy, ha escrito el jugador de Tarragona.

La reportera ya afirmó en el 2018 que no descartaban ampliar la familia y que entre sus deseos estaba darles un hermanito a las dos niñas. La pareja tuvo a Gala el 18 de agosto del 2015 y a Abril hace poco más de un año. "Yo siempre he dicho que quería dos hijos, pero Marc es muy niñero y tenemos dos niñas que se portan fenomenal. Igual me veis dentro de poco...", declaró entonces.

La pareja reside actualmente en Sevilla, donde el defensa central juega en el Betis. Después de unos años en Alemania en el Borussia Dortmund. Allí vivieron momentos delicados, después del ataque su sufrió el autobús del equipo y en el que el peor parado fue Bartra que sufrió daños en una mano. Me daba igual que me cortaran el brazo, yo estaba vivo, confesó entonces.