Miley Cyrus confirma que no está embarazada y se ríe de los rumores

La cantante y actriz Miley Cyrus echó por tierra con los rumores de que está esperando su primer hijo, producto de su reciente matrimonio con el actor Liam Hemsworth. “I’m not Egg-xpecting” (No estoy Egg-perando), pero me parece maravilloso escuchar cómo todo el mundo se siente tan 'feliz por nosotros'... ¡Nosotros también estamos muy felices!", tuiteó la ex Hannah Montana.

Cyrus, de 26 años, negó las especulaciones a través de un mensaje a sus millones de seguidores en Twitter. Y lo hizo apelando al sentido del humor. "Ahora pueden dejarme tranquila y volver a centrarse en mirar a un huevo", continuó.

Miley Cyrus y Hemsworth se casaron el 23 de diciembre pasado en una ceremonia privada y la cantante confirmó el matrimonio unos días después con fotos de la ceremonia, donde se la veía con un vestido de Vivienne Westwood.

LA PANZA Y EL HUEVO

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” .... we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives.... Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz