Miriam Rodríguez: " 'Cicatrices' es una catarsis en la que saco todo lo que tenía dentro"

Miriam Rodríguez Gallego (Puentedeume, A Coruña, 1996), la tercera finalista de 'OT 2017', no ha dejado de trabajar desde que salió de la academia. Primero lanzó el sencillo 'Hay algo en mí', canción promocional de la serie de Fox 'Vis a vis', en la que más adelante hasta realizó un cameo. Poco después, presentó su segundo sencillo, '¡No!', junto a Pablo López, y el pasado noviembre publicó su disco debut, 'Cicatrices'.

-¿Por qué lo ha titulado 'Cicatrices'?

-Necesitaba una palabra que englobase todo lo que significaba el disco. Las cicatrices no son necesariamente dolorosas, son marcas que te dejan huella, que te hacen recordar y no olvidar cosas que te pasan, y que hoy quizá ya no duelen. En mi caso, se canalizaron en forma de canción. Por eso siempre digo que el disco ha sido una especie de autoterapia, de catarsis para sacar todo lo que tenía dentro y convertirlo en música.

-¿Con solo 22 años se pueden tener tantas cicatrices?

-Tengo marcas que me ha dejado la vida. Necesitaba hablar de ellas y la palabra me encajaba con el tipo de mensajes de mis canciones.

-¿Este disco ha sido una excusa para sincerarse?

-Soy una persona extrovertida, pero que no exterioriza lo que le pasa. La única manera que tenía de expresarme ha sido abrirme en canal y no tener miedo. Este disco habla con valentía de muchas cosas que no me había atrevido a mostrar. Es una especie de introspección en la que he aprendido, mejorado y disfrutado, pero sobre todo me he liberado.

-El miedo es otra constante en el disco.

-Sí, es un intento de superación. Yo hablo de otro yo que no se acababa de centrar por temor a lo que dirán.

-¿Cómo fue la grabación en Los Ángeles?

-Muy especial. Necesitaba desconectar después de lo caótico que fue componer el disco, estar en la academia, la gira... De repente, me encontré en una ciudad en la que no me conocía nadie, en la que podía caminar por la calle tranquilamente, aunque no tenía mucho tiempo, ya que estaba todo el día metida en el estudio. Fue un momento para encontrarme conmigo misma, para desconectar y disfrutar del proceso de creación.

-¿Cómo define este disco de debut?

-Son 13 piezas con forma de baladas, así como canciones tristes con reflexiones, aunque todas llevan un mensaje final positivo.

-Muchas de ellas hacen referencia a tu paso por la academia.

-Sí, en casi todas las canciones encontramos pinceladas de lo que viví en el programa, pero en la que más hay es en 'Respirar', que la compuse estando ahí.

-¿Cómo recuerda los días del programa?

-Fueron de menos a mas. Fue una experiencia única, irrepetible, que me hizo aprender mucho, que me hizo ponerme a prueba y superar muchos retos y, sobre todo, empatizar y relativizar las cosas

-Muchos la calificaron como la concursante más seria de 'OT'.

-Sí, estaba muy centrada en el trabajo, en la disciplina, en aprender... Además, el programa tiene una parte de música y otra de 'reality, y yo que quizá no iba concienciada a dar juego. No era mi intención.

-'Passenger' está escrita en inglés.

-Tenía ganas de hacer algo en inglés en el disco, aunque siempre he defendido cantar en mi idioma. 'Passenger' aporta algo distinto y muy buen rollo.

-Ha colaborado con autores como Vega, Ximena Muñoz y Andrés Suárez. ¿Qué ha supuesto para usted?

-Ha sido una gran oportunidad y estaré eternamente agradecida. Me permitió nutrirme de otras metodologías de trabajo y otras formas de componer, de explorar otros estilos y salir de mi zona de confort. Todo ello me hizo aprender sobre el proceso de composición de un disco. En un lujo que Vega, que ha trabajado con grandes como Pastora Soler y David Bisbal, haya aceptado componer conmigo y hoy mantengamos una buena amistad.

-¿Con qué profesor de 'OT' se siente más agradecida?

-Si tengo en cuenta este disco, sin lugar a dudas de Mamen Márquez. Me ayudó mucho a gestionar y a entender muchas cosas. Hoy sigo formándome a su lado porque es una magnífica persona y profesional. En los agradecimientos del disco y los coros me acuerdo de ella, porque he hecho cosas en este disco que hace dos años eran impensables.

-Itziar Castro y 'los Javis' también han sido especiales, ¿no?

-Tanto con Itziar como con 'los Javis' empaticé enseguida. Son muy importantes para mí, buenos amigos. Me ayudaron desde el principio y siempre se mostraron muy cercanos.

-Entre los concursantes, ¿con cuál de ellos mantienes amistad?

-Amistad tengo con todos. En Madrid vivimos la gran mayoría pero es difícil coincidir. A veces voy al gimnasio con Raúl y con Mimi, que son los que más veo. Amaya y Alfred viven en Barcelona. Hace unos días estuve con Alfred.

-¿Qué tal fue el cameo en 'Vis a vis' ?

-Me hizo aprender mucho. Estoy muy agradecida de que me dieran la oportunidad y me acogieran tan bien. De repente, pasar del sofá, donde ves una serie que te encanta, a escuchar tu canción en ella y verte con el traje amarillo al lado de los protagonistas, es un regalo.

-¿Qué tal lleva lo de ser ayudante de Pablo López en 'La voz'?

-Le debo mucho a Pablo por haber confiado en mí y por haber querido que yo le acompañe en esta aventura.

-¿En qué consiste su labor?

-En apoyar a Pablo en las decisiones, en estar ahí un poco de soporte. Tengo la suerte de conocer a los participantes, ver sus ensayos y sumar en la medida de lo posible.

-Qué hay de cierto en los rumores sobre su romance con Pablo López?

-Siempre hay que hablar de algo. Considero que no tengo que dar ninguna explicación de mi vida privada. La verdad es que paso mucho de lo que digan porque a mí lo que me interesa es que hablen de mi trabajo y mi música. Mi vida privada me la guardo para mí. Es mi vida y ya está.