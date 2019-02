La misteriosa muerte de Natacha Jaitt, la concursante argentina de 'Gran Hermano 6'

La modelo y actriz argentina Natacha Jaitt, que alcanzó popularidad en España por concursar en el programa 'Gran Hermano 6', fue hallada sin vida en la madrugada de este sábado en un salón de fiestas al norte de Buenos Aires, según fuentes policiales. El cuerpo de Jaitt, de 42 años, estaba desnudo sobre una cama en un local de la localidad bonaerense de Benavídez.

A la espera de los resultados definitivos de la autopsia, los primeros indicios con los que trabaja la Policía señalan a la ingesta de alcohol y cocaína como principal motivo de la muerte, aunque algunas personas próximas a la fallecida han sembrado las dudas y apuntan incluso a un homicidio: "Yo creo que la mataron", ha señalado en una entrevista televisiva su abogado, Alejandro Cipolla, que ha recordado las acusaciones de Jaitt contra reconocidos periodistas y políticos por abusar de menores.

Las fuentes explicaron que en torno a las 02.00 hora local, la Policía acudió al lugar tras recibir una llamada al número de emergencias, que advertía de una persona desvanecida. Allí, los agentes desplazados se entrevistaron con las personas que dieron el aviso, un amigo de Jaitt y el dueño del salón de fiestas. La también presentadora de televisión estaba en un cuarto recostada en una cama, y efectivos médicos constataron su muerte.

HALLADOS RESTOS DE COCAÍNA

La investigación señala que la actriz, que participó en 'Gran Hermano' en España en el 2004, había acudido al lugar junto a su amigo Raúl, un paraguayo de 49 años, para mantener una reunión con el dueño del establecimiento, Guillermo, argentino de 47, con el fin de realizar distintos tipos de eventos.

El médico de la Policía Científica señaló que Jaitt no presentaba signos de violencia externos, "habiendo sido su muerte un posible accidente cerebro vascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína" y añadió que se encontraron muestras de esa sustancia en la nariz de la víctima. Los agentes realizaron pericias y diligencias, y se llevaron grabaciones en vídeo del lugar.

"NO ME VOY A SUICIDAR"

La imagen de Jaitt cobró gran exposición pública en 2018 tras acusar en marzo, en un programa de televisión, a reconocidos periodistas y políticos de ser abusadores de menores. En medio del escándalo, llegó a escribir en Twitter que podían matarla.

"No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca (droga) y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit", anotó.

También el mes pasado había vuelto a ser noticia por denunciar que había sido violada en un barrio de Buenos Aires, y en diciembre fue detenida por resistencia a la autoridad tras ser declarada en rebeldía al no presentarse ante la Justicia en una causa por presuntas amenazas.