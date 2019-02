Mourinho tendrá su propio 'show' televisivo

Apenas dos meses después de haber sido despedido del Manchester United, José Mourinho, ya tiene una nueva oferta laboral. Pero en este caso no es en el banquillo de un equipo de fútbol sino en un plató de televisión: el controvertidfo entrenador portugués tendrá su propio programa en el canal estatal ruso RT, según ha confirmado la propia tele.

El nuevo programa, que será de emisión quincenal y llevará por título 'On the touchline with Jose Mourinho' ('En la banda con José Mourinho'), se centrará en la Liga de Campeones, y el entrenador portugués, de 56 años, analizará los diferentes partidos de la competición.

"Voy a hablar sobre fútbol en RT. ¿Qué pensábais que iba a hacer?", dice Mourinho en un vídeo promocional grabado en una pista de hockey sobre hielo (uno de los deportes más seguidos en Rusia), y que ha publicado RT Sports.

No es la primera vez que Mourinho aparece en una pista de hockey, aunque en la anterior no fue precisamente de su agrado: hace unos días fue invitado en Moscú a hacer el saque de honor de un partido, pero resbaló en el hielo y sufrió una aparatosa caída (sin mayores consecuencias para su integridad física).

El laureado extécnico de equipos como el Oporto, Chelsea, Real Madrid y Manchester United ya había colaborado con la cadena RT: fue uno de los comentaristas técnicos del canal durante el Mundial celebrado en Rusia el pasado verano. Un colaboración de apenas cinco días pero por la que cobró alrededor de un millón de euros.

La cadena RT, que transmite noticias en inglés, árabe y español (y que ha sido acusado de ser un órgano de comunicación del Kremlin), ha señalado que su objetivo es ofrecer una visión alternativa a la información de fútbol que caracteriza a los medios de comunicación occidentales más importantes.

Cabe señalar que Mourinho pasará a ser un pluriempleado audiovisual: el pasado mes de enero fichó por el canal Bein Sports en Iglaterra para comentar partidos de la Premier League, apuntes técnicos por los que cobra unos 67.000 euros por encuentro analizado.