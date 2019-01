Nace otra plataforma de tele en España

España ya tiene otra nueva plataforma de televisión de pago por internet. La empresa Acorn TV ha anunciado este lunes, 21 de enero, el lanzamiento de su oferta por 'streaming' de series y documentales de televisión de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Canadá.

La compañía ha detallado que los usuarios de la plataforma podrán acceder a los contenidos, sin publicidad y por 4,99 euros al mes. "El 'boom' del 'streaming' es una realidad en España, donde el 74% de los usuarios consume contenidos a través de internet, situando a España como el país de mayor penetración del 'streaming' en todo el mundo, por encima de EEUU", ha explicado Miguel Penella, consejero delegado de RLJ Entertainment, matriz de Acorn TV.

"Por mi origen español, estoy muy ilusionado con el lanzamiento de nuestro servicio de 'streaming', con el que acercaremos al espectador español a algunas de las series icónicas y mejor valoradas por la crítica y los usuarios internacionales, algunas de las cuales se podrán ver por primera vez en España a través de Acorn TV", ha destacado.

En este sentido, la compañía ha indicado que el servicio ofrece series de cadenas como BBC, ITV, Channel 4, ABC Australia y RTE, producciones de misterio, drama y comedia de todo el mundo, que ahora están disponibles en España en su idioma original con subtítulos en inglés y español.

Entre las producciones televisivas internacionales que llegan a España destacan 'Doc Martin', 'The Secret Agent', 'The Last Enemy', '19-2', 'Jack Taylor', 'Traffik' o 'Sword of Honour', entre otras.