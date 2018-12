Natalia Sánchez anuncia el sexo de su bebé con un mensaje reivindicativo

La actriz Natalia Sánchez ya sabe el sexo de su bebé y ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje reivindicativo a través de su cuenta de Instagram. El pasado 28 de agosto, la actriz y su pareja, Marc Clotet, anunciaron en sus redes sociales que iban a ser padres. A los cuatro meses de embarazo, la protagonista de Los Serrano ha querido explicar a sus seguidores que el bebé que espera será una niña.

"¡Ya sé el sexo del bebé! Lo que todavía no sé es si querrá llevar falda o pantalón; si vestirá de rosa, de azul o con purpurina; si jugará con princesas, con camiones o unicornios, si llevará flequillo, trenzas, rastas; Si decidirá cambiarse el nombre de Pepita a Pepito o Pepiti; si será hetero-, homo-, bi-, trans- , a- o nada de lo anterior; ni si decidirá seguir estereotipos o no y, sinceramente, no me importa lo más mínimo", ha escrito Natalia en una publicación en su cuenta de Instagram.

Además, la joven de 28 años ha explicado que lo único que quiere es que su primera hija "sea feliz, que no sufra ni un segundo por su género y que aprenda que no son los juguetes, ni la ropa, ni los colores los que tienen género, si no que somos los adultos los que tenemos prejuicios y complejos". Por último, ha solo ha pedido un deseo: "que mi niña juegue, vista y viva con libertad".

En tan solo unas horas, la publicación ha superado los 40.000 me gusta y se ha llenado de mensajes de apoyo y agradecimiento a las palabras de la actriz.