Netflix encuentra a su 'Tall Girl'

Ava Michelle será la protagonista de la nueva película de Netflix, 'Tall Girl', una comedia adolescente contra el acoso escolar. La debutante actriz de 16 años y 1,80 metros se lleva el papel de la chica acosada por su altura después que la compañía buscase el perfil por todo el mundo.

'Tall Girl', dirigida por Nzingha Stewart ('Anatomía de Grey', 'A Million Little Things'), narra las desventuras de Jodi, una adolescente de 16 años que debe aprender a sobrevivir a las burlas de sus compañeros de instituto a causa de su altura. El largometraje pretende recuperar el espíritu de las comedias de John Hughes, el rey de las películas de adolescentes.

En noviembre del 2018, Netflix abrió la convocatoria de 'casting' para la película, en la que se buscaban chicas de entre 13 y 21 años que midieran al menos 1,78 metros. Las interesadas debían grabar un vídeo donde tenían que leer dos escenas del guion escrito por Sam Wolfson.

Finalmente el papel se lo ha llevado la estadounidense Ava Michelle, una joven con formación de bailarina que ha participado en 'talent shows' como 'Dance Moms' y 'So You Think You Can'. A pesar de haber participado en varios cortometrajes, Michelle tiene poca experiencia en el mundo de la interpretación.

"Era imprescindible para nosotros encontrar a alguien que pudiera expresar con autenticidad los desafíos de la protagonista", explica Nzingha Stewart. "La habilidad de Ava de mostrar esos atributos nos impresionó tanto como para creer firmemente que el público conectará con ella", continúa.

EL REPARTO

El reparto de la película lo completan Griffin Gluck ('American Vandal') como Jack Dunkleman, el mejor amigo de Jodi; Luke Eisner ('Los Goldberg') como Stig, un estudiante de intercambio procedente de Suecia y tan alto como la protagonista, y Sabrina Carpenter ('The Hate U Give') como Harper, la hermana mayor de Jodi.

La producción también contará con la presencia de Steve Zahn, ('La travesía', 'Capitán Fantástico' y 'Dallas Buyers Club') y Angela Kinsey, conocida por sus papeles en 'The Office' y 'Haters Back Off'. Ellos darán vida a los padres de la protagonista.