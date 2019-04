Una niña de cuatro años envía una carta a su madre fallecida y recibe una respuesta

Ella, de tan solo cuatro años, quiso enviar un mensaje a su madre, fallecida recientemente. En el primer Día de la Madre celebrado sin ella—en Escocia se celebra antes que en España—la pequeña tuvo una gran sorpresa que ha emocionado a miles de personas en las redes sociales.

Su historia la compartía su tía, Linda Ross. "En el primer Día de la Madre de mi hermana en el cielo, Ella le mandó una carta. Algún amable desconocido del Royal Mail—similar a Correos—ha dedicado su tiempo a responder y hacerla feliz. Qué gran sonrisa en su cara. Demuestra cuánta gente buena hay en el mundo. ¡No lo puedo agradecer lo suficiente!", dice en un mensaje en Twitter que se ha hecho viral.

On my sisters 1st heavenly Mother's Day Ella sent her mummy a card, today a kind stranger from the Royal Mail used their time to reply and make a little girl so happy! Her face lit up with the biggest smile, Just shows the amazing people in this world! Can't thank you enough ❤️✨ pic.twitter.com/rlbqvdavme