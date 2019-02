El niño acosado por apellidarse Trump se duerme en el Congreso

Joshua Trump, el niño, de 11 años, que ha sufrido acoso en el colegio por tener el mismo apellido que el presidente de EEUU, ha asistido como invitado al discurso del Estado de la Unión, pero al oír hablar a Donald Trump sobre la construcción del muro con México, el pequeño se ha dormido a pierna suelta en el Congreso.

Las cámaras han captado la divertida imagen, que rápidamente se ha hecho viral y muchos ya califican al menor como el héroe de la resistencia anti-Trump.

INVITADO ESPECIAL

Joshua, que fue uno de los 13 invitados especiales del presidente, se encontraba sentado muy cerca de Melania y a su lado estaba Grace Eline, una niña de 10 años sobreviviente de cáncer, a quien la audiencia le dio un fuerte aplauso.

La madre de Joshua ha explicado a The Guardian que ante el constante acoso que sufría por parte de sus compañeros, que lo llamaban "idiota" y "estúpido", decidió cambiarlo de colegio. Esperaban que no lo acosaran en su nueva escuela, pero no fue así.

En un comunicado, la Casa Blanca ha asegurado que, aunque Joshua ha sido "acosado" por compartir apellido con el presidente,"está agradecido a la primera dama y a la familia Trump por su apoyo".