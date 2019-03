No caigas en el bulo del cambio de fecha de nacimiento en Twitter

Un bulo originado en Twitter provoca que algunos usuarios hayan visto bloqueadas sus cuentas al cambiar su fecha de nacimiento al 2007, lo que hacía creer a la red social que eran menores de 13 años.

La cuenta oficial de Twitter Support ha publicado un tuit en el pide a sus usuarios no cambiar su fecha de cumpleaños a 2007 ya que muchas cuentas han sido bloqueadas debido a que al cambiar dicha fecha la red social creía que estos usuarios estaban por debajo de la edad mínima a la que Twitter permite crear un perfil.

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to unlock new color schemes. Please don’t try this. We don't have different color schemes based on your birthday.