Noemí Galera: "Hay muchas expectativas con 'OT 2018' y eso da miedo"

'OT 2018' ha regresado a TVE con dieciseis nuevos concursantes. Todos ellos intentarán llegar lo más lejos posible en la competición para formarse con la ayuda de los profesores y poder hacerse un hueco en la industria musical. Como directora de la Academia repite un año más Noemí Galera, que ha comentado en una entrevista con los medios cuáles son los miedos a los que se enfrentan en esta nueva edición.

¿Qué os da miedo de la nueva edición?

Me da miedo que se hayan creado muchas expectativas. Se va a comparar la anterior edición con esta, y eso no es justo para los chicos. No hay que hacer un juicio de valor el primer día porque no les ha dado tiempo a mostrarse. Nos van a estar mirando con lupa, el año pasado empezamos muy relajados y la primera gala fue un desastre. Afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón. La gente va a estar muy pendiente de todo lo que pase, de entrada vamos a empezar desde arriba y hay mucha presión. Voy a intentar, como los profesores, meterme en una burbuja, trabajar lo mejor posible y cagarla lo menos posible.

¿Cómo definirías a los nuevos concursantes?

Son muy jóvenes, con mucho talento y muy diferentes a los del año pasado. Creo que van a gustar mucho, aunque a veces mis gustos no coinciden con los del público. Les aconsejo que sean ellos mismos, que sean frescos, que no intenten hacer un papel porque el público no es tonto. Que trabajen y se empapen de todo lo que puedan.

¿Cómo conseguís que haya nuevos talentos cada año? ¿Hay muchos que se han presentado a ediciones anteriores?

Hay mucha gente que el año pasado se quedó a las puertas porque tenían 17 años y han estado durante un año viendo el programa pensando: "A la siguiente voy yo, caiga quien caiga". Hay un fenómeno con Youtube. En OT1 casi ninguno tocaba un instrumento. Ahora, cualquier persona puede aprender con un tutorial a tocar la guitarra o el piano. Tienen una cantidad de información que antes no teníamos y vienen preparados. Cada vez que hacemos un casting vemos que sigue habiendo gente con talento y gente suficiente para todos los programas.

Alfred por ejemplo se presentó a 'La voz', no se giró nadie y aquí lo tuvisteis bastante claro...

A lo mejor cuando fue a 'La voz' no tuvo un buen día. O no lo tuvo el jurado. Por el casting de OT pasaron Ruth Lorenzo o Pitingo y no los cogimos. Hay muchas maneras de llegar, OT es un trampolín de la leche pero también hay otros programas.

¿Tienes corazón para otros dieciocho concursantes?

El otro día me mandaba mensajes con Ana Guerra, y me decía: "¿Pero los vas a querer como a nosotros?". Están muy preocupados con eso. Yo le decía que para mí, ellos siempre van a ser especiales. Pero más que OT1, que para mí es muy especial porque es el inicio. Pero los del año pasado para mí son la vuelta de OT. Fue muy doloroso cuando nos cancelaron en 2011, y regresar como directora de la Academia, con todo lo que ha significado para mí... Los dieciseis de OT 2017 van a ser siempre mis niños. Con los nuevos pasa como cuando te quedas embarazada del segundo, que te preguntas si los querrás igual. Y sí, claro que lo quieres igual.

Alfred dijo en una entrevista que OT fue solo un instrumento para conseguir su objetivo y que había utilizado estrategias de marketing en la Academia... ¿qué opinión tienes sobre esto?

Conozco a Alfred, sé quién es Alfred y no le voy a dar ni la más mínima importancia a esas declaraciones. Falta por ver cómo lo dijo y cómo lo interpretó el periodista. Si es verdad y considera que lo ha conseguido, olé por él, cojonudo. El tiempo pone a cada uno en su sitio.

Con los haters que hay en las redes sociales, ¿vais a preparar a los concursantes para ese tipo de cosas?

Creo que ya vienen preparados. Las redes son muy importantes en este programa, nos han ayudado mucho. Puedes tener muchos comentarios buenos, pero como tengas uno negativo, te quedas con ese. Eso me ha pasado a mí, es un puto infierno. Si me pasa a mí con 51 años, imagínate a un crío de 18 años. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales.

¿Os merece la pena entrar al trapo?

Hay veces que sí. Hubo un titular de Agoney en una entrevista que decía: "Si hubiera sido seleccionado en Eurovisión, hubiera dado plantón". Una persona leyó solo eso, pero entras a la noticia y lo que explica es que en ese momento no hubiera podido ir porque en su casa estaban viviendo un momento bastante duro y tendría que haberse quedado con su familia. La persona que leyó el titular dijo: "A ver si los metéis otra vez en la Academia, que están muy subiditos". Lo único que le dije fue: "Lee la entrevista, por favor". Hay cosas que se tienen que decir.

¿Teméis los nuevos concursantes vengan un poco más resabiados?

Es el miedo que tenemos porque es lo que pasó en OT2, esto es cíclico. Una de las cosas que quería era que hubieran estado en pocos programas de televisión. Hay dos personas que han confesado que el año pasado no vieron el programa, lo cual me gustó mucho porque no vendrán tan intoxicados. Les hemos avisado de que, por favor, sean ellos mismos. Voy a intentarlo en la medida de lo posible.

¿Tienes concursante favorito?

Sí, pero no lo voy a decir (risas).

¿Y el año pasado tenías?

Sí.

¿Y llegó a la final?

Sí.

¿De verdad no hay perfiles parecidos? ¿No habrá comparaciones como la de Amaia con Rosa?

Comparar a Amaia y a Rosa es de juzgado de guardia, a la gente a veces se le va la pinza. No tienen nada que ver. La comparación rápida es facilísima. Son muy diferentes.

Cepeda se "quejó" de que esto vaya tan rápido por si se olvidan de ellos...

Fue igual de rápido que en OT1 y OT2, y nadie se ha olvidado de OT1.

Se va a hacer 'La Voz Senior', ¿podría existir un OT de gente mayor?

No, menudo coñazo. Imagínate gente de 50 años encerrada en una Academia... OT funciona como funciona. Yo no lo veo... Ahora llegaré Tinet, dirá que haremos 'OT Senior' y lo petaremos.