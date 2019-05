Los Obama producirán un documental contra Trump

El expresidente de EEUU, Barack Obama, y su esposa Michelle producirán para Netflix la adaptación de 'The Fifth Risk' ('El quinto riesgo'), un libro de Michael Lewis sobre el ascenso al poder de Donald Trump, y que es muy critico con el actual primer mandatario estadounidense.

La plataforma de 'streaming' anunció en mayo del 2018 que había llegado a un acuerdo con los Obama para producir películas, series y documentales exclusivamente para Netflix. Y este pasado martes, 30 de abril, la conocida empresa audiovisual presentó los proyectos en los que está trabajando Higher Ground Productions, la empresa creada por los Obama para llevar a cabo este acuerdo.

Entre ellos se encuentra la adaptación de 'The Fifth Risk: Undoing Democracy', en formato de serie documental. "Tendrá como objetivo mostrar el importante trabajo a la sombra que realizan los héroes desconocidos que dirigen nuestra administración y protegen nuestra nación", ha señalado Netflix en un comunicado.

El libro, Lewis, que ya tiene varias obras adaptadas al cine ('La gran apuesta' y 'The strategist'), explica cómo funciona la burocracia política estadounidense, y también critica el trabajo de Donald Trump y su equipo.

Así, Lewis demuestra que Trump es un presidente electo que no está preparado para esta función y que tampoco muestra interés en aprender. También recuerda muchas de las polémicas decisiones de Trump para organizar su administración, formada por personas sin experiencia.

La productora Higher Ground también realizará un documental sobre la sección 'Overlooked', del 'The New York Times'. 'Pasado por alto' es una iniciativa de este periódico para publicar obituarios de personalidades cuyas muertes no se mencionaron en su momento, principalmente porque eran mujeres o personas negras.

Otro proyecto importante de la compañía de producción de los Obama, que dirigen Sri Swaminathan y Tonia Davis, es una película sobre Frederick Douglass, un hombre negro que nació esclavo, pero que llegó a convertirse en una de las grandes figuras del abolicionismo.