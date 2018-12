Oriana abandona 'GH VIP' solo 48 horas después de entrar en la casa

Lo ha vuelto a hacer. Apenas 48 horas después de comenzar la sexta edición de 'GH VIP', Oriana ha tomado la decisión de abandonar el concurso de Telecinco tras sentirse agobiada. La concursante, que vuelve a decepcionar a los espectadores tras haber dejado su participación en 'Supervivientes' cuatro días después de su arranque, ha comunicado su marcha al comenzar la noche del sábado, tras más de cuatro horas en el confesionario hablando con la dirección del prorgama.

"Sé que os he decepcionado a todos pero no quiero quedarme y no quiero participar en más realities", ha asegurado. 'Solo quiero ver a mi amigo y que me abrace, no quiero ver ni a mi madre porque sé que me va a decir que la he decepcionado', dijo en una conexión en directo con 'Sábado deluxe' en la que Jorge Javier Vázquez intentó convencerla de que reconsiderara su decisión.

'Si te quedas hasta el jueves, me comprometo a ir a buscarte si finalmente te quieres marchar', le ofreció el presentador. Oriana recogió el guante y le contraofertó: "Me quedo hasta el jueves si me perdonáis la penalizacion". En este momento, el super intervino e indicó que no era el lugar ni el momento de discutir sobre cuestiones contractuales. La conversación terminó y el presentador confirmó posterioremente que la concursante había abandonado 'GH VIP' de manera oficial y definitiva, decisión que se comunicó en la casa minutos antes de la 1 de la madrugada.

Cabe recordar que, además de en su paso por 'Supervivientes' también se marchó de manera anticipada y precipitada de otro show en Chile. Se supone que la salida de Oriana será uno de los temas principales de la primera edición de 'GH VIP: El debate', presentado por Sandra Barneda esta misma noche, en el que se conocerá si entrará en la casa una nueva participante además de Miriam Saavedra.