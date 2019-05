Pánico entre los fans de 'Juego de tronos' tras las palabras del 'cenizo' Drake

Drake ha triunfado en los Billboard Music Awards acaparando hasta 12 premios, incluido el mejor álbum por Scorpion. Cuando el rapero canadiense se subió al escenario para recibir el homenaje dejó a todo el respetable atónito con sus palabras, al incluir entre sus agradecimientos el nombre de Ayra Stark, el personaje de Maisie Williams en Juego de tronos, que en el capítulo 3 que HBO emitió el pasado domingo tuvo un papel muy muy destacado.

Drake really just shouted out Arya in his acceptance speech at the BBMAs , her power is unmatched pic.twitter.com/bMJIExh92Q — 𝐉. | 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐞𝐧 (@livelovebread) 2 de mayo de 2019

"Shoutout to Arya Stark for putting in that work last week", dijo el cantante para sorpresa del auditorio MGM Garden Arena de Las Vegas.

Fans de la serie, y hasta la propia cadena HBO se hizo eco en las redes de las palabras del músico:

drake literally just said "shout out to arya stark for putting in that work last week" in his acceptance speech and i've honestly never seen the billboard music awards before but it is now my favorite one — Jamie (@Jmw3iss) 2 de mayo de 2019

gods’ plan, gods’ plan — HBO (@HBO) 2 de mayo de 2019

Pero también fueron muchos los agoreros que recordaron que cuando Drake felicita a alguien le suele dar mala suerte, y que el tiempo de la pequeña de los Stark en la serie podría llegar pronto a su fin.

Y es que Drake ha animado más de una vez a estrellas del fútbol que luego han perdido en los siguientes partidos. Tal es el mal fario que se cree que infunde el artista que recientemente la Roma prohibió a sus jugadores fotografiarse con el rapero "hasta el final de la temporada".

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season — AS Roma English (@ASRomaEN) 15 de abril de 2019

Oh no, Drake just cursed Arya. https://t.co/NPuvuex5eZ — Sean, from the internet (@theshow55) 2 de mayo de 2019

Uno de los últimos ejemplos del cenizo de Drake se manifestó a mediados de abril con la derrota por 5-1 del Paris Saint-Germain al día siguiente de que el defensa Layvin Kurzawa posara con el rapero.