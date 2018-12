El peor recuerdo de Navidad: quiso maquillaje y le dieron un balón

Nando López, escritor y autor de 'La edad de la ira', ha compartido en Twitter uno de los momentos que le marcó la vida en cuanto a la Navidad se refiere. Apenas tenía seis o siete años y ya supo que tenía difícil encajar en una sociedad en la que se establecía que los balones eran para los niños y el maquillaje para las niñas.

Todo comenzó en un espectáculo infantil, donde le tocó un regalo sorpresa del que todavía se acuerda.

Un (no) cuento de Navidad 🏳️‍🌈⛄️



Aquellas Navidades tendría 6 o 7 años y recuerdo que salía de un espectáculo infantil con mis padres. Habían sorteado "un regalo sorpresa" y, aunque nunca me toca nada, aquel día salió mi número, así que me llevaron a la trastienda para escogerlo. — Nando López (@Nando_J) 24 de diciembre de 2018

Las opciones eran claras (y muy estereotipadas): balón o juego de maquillaje teatral. Él no tenía ninguna duda de lo que quería.

Los padres esperaban en la puerta mientras que los niños, acompañados por los encargados del reparto, entrábamos para elegir el regalo.

Al llegar, vi que había 2 opciones: un balón de fútbol o un juego de maquillaje teatral. Yo, por supuesto, cogí el juego de maquillaje. — Nando López (@Nando_J) 24 de diciembre de 2018

Pero no iba a ser tan fácil. Para los demás, su elección era una "confusión".

-¿Es para tu hermana? -me preguntó uno de ellos.

Respondí que no y él corrió a cambiármelo.

-Te has confundido, chico.

Cogió mi caja y puso un balón en mis manos, dejando escapar una risa que no entendí y que, desde entonces, volvería a oír en mi cabeza miles de veces. — Nando López (@Nando_J) 24 de diciembre de 2018

Él no protestó. Al salir y ver a sus padres, sorprendidos por esta 'elección', tampoco quiso ahondar en lo que había sucedido. Lo dejó pasar. Era tan pequeño que no era muy consciente o no estaba seguro de lo que acababa de pasar.

Mis padres, que me conocían bien, no daban crédito cuando me vieron salir con el balón, pero por mucho que me preguntaban, yo tampoco me atrevía a explicarles lo que había pasado porque, en realidad, no estaba muy seguro de en qué consistía. — Nando López (@Nando_J) 24 de diciembre de 2018

Al día siguiente sus padres intentaron compensar ese disgusto con cosas que realmente les gustaba. Él siguió sin contarles lo que había pasado, algo que conocieron muchos años después.

Al día siguiente, para paliar mi disgusto tenía un cuento y uno de mis queridos Playmobil esperándome junto a la cama ("un adelanto de los Reyes", me dijeron). Tardé años en contarles esta anécdota: "Si nos lo hubieras dicho, te habríamos regalado ese maletín", fue su respuesta. — Nando López (@Nando_J) 24 de diciembre de 2018

Cada vez que llega la Navidad con las compras y los regalos, él recuerda a ese niño, en la culpa que sintió por esa 'equivocación', y cómo sintió alivio al ver que sus padres comprendían perfectamente, sin hablar, lo que había sucedido.

Estos días, ante el alud de compras y regalos navideños, pienso mucho en ese niño. En la culpabilidad que sintió (algo debe haber mal en mí, recuerdo que pensé) cuando eligió "el regalo inadecuado". Y en la calma que recuperó cuando notó que, sin hablar, sus padres lo entendían. — Nando López (@Nando_J) 24 de diciembre de 2018

Por eso, celebra la suerte de padres que tiene y desea que todos los niños crezcan en la autoaceptación y el amor.