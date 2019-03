Los personajes de 'Juego de tronos', en emoticonos

Todavía queda poco más de un mes para que Danerys, Jon Nieve, Tyrion y compañía regresen a la pequeña pantalla con la octava y definitiva temporada de 'Juego de tronos', que la HBO estrena el 14 de abril, y la cadena ya va calentando el ambiente de cara al estreno. Tras publicar diversas imágenes de los personajes de la serie, las últimas sentándolos en el codiciado Trono de Hierro, ahora ha lanzado los emoticonos personalizados de todos ellos.

En los 'emojis', muy conseguidos, aparecen las caras de los 20 personajes principales, y no falta detalle: desde las trenzas de Danerys a las pieles de Jon Nieve y la lanza de Gusano Gris, pasando por la corona de Cersei y los impenetrables y gélidos ojos del Rey de la Noche.

Will #AryaStark or #SansaStark sit on the Iron Throne? Tweet what is yours using #ForTheThrone to bend the knee. pic.twitter.com/P058745yac

The #KingintheNorth is in the lead #ForTheThrone#LadyStark is right behind.



Retweet this Tweet to see who remains in the realm. pic.twitter.com/GQq2Chiscf