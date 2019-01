Peter Gabriel y Ken Loach piden el boicot a Eurovisión

A falta de unos meses para que Israel acoja el festival de Eurovisión (se celebrará el 18 de mayo en Tel Aviv), siguen acumulándose los llamamientos al boicot por parte de diversos colectivos. A ellos se han sumado ahora unas 50 personalidades británicas, entre los que se encuentran el cantante Peter Gabriel, el cineasta Ken Loach y la diseñadora Vivienne Westwood.

Los artistas han pedido a la cadena pública británica, la BBC, que boicotee el festival de la canción para protestar por la violación de los derechos de los palestinos. "Eurovisión puede ser un entretenimiento ligero, pero no está libre de consideraciones de derechos humanos, y no podemos ignorar la violación sistemática de los derechos de los palestinos por parte de Israel", han escrito en un artículo publicado por 'The Guardian'.

TEL AVIV, EN VEZ DE JERUSALÉN

En septiembre pasado, Tel Aviv fue nombrada ciudad anfitriona de Eurovisión 2019, en lugar de Jerusalén, cuya parte oriental está ocupada por Israel, después de la victoria de la cantante israelí Netta Barzilai en el 2018 en Portugal.

"Pero eso no hace nada para proteger a los palestinos contra el robo de tierras, las expulsiones, los tiroteos, las palizas y otros actos cometidos por las fuerzas de seguridad israelís", han argumentado estas personalidades británicas, que también incluyen al cineasta Mike Leigh y Roger Waters, miembro fundador de la legendaria banda de música Pink Floyd, muy involucrado en la campaña internacional BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) contra Israel.

El candidato que representará los colores del Reino Unido será elegido el 8 de febrero durante una transmisión de la BBC, "un dudoso honor", según los firmantes. "Cuando la discriminación y la exclusión están tan arraigadas, la voluntad de Eurovisión 2019 para celebrar la diversidad y la inclusión suenan vacías", han argumentado.

La BBC ha rechazado esta convocatoria a un boicot. "El Festival de la Canción de Eurovisión no es un evento político", ha respondido el grupo británico a la AFP. "La competencia siempre ha apoyado los valores de amistad, inclusión, tolerancia y diversidad, y creemos que no sería apropiado utilizar la participación de la BBC con fines políticos. Por esta razón, participaremos en el evento de este año", han zanjado.

El martes, más de 60 organizaciones LGBT de casi 20 países también hicieron un llamado para boicotear Eurovision 2019.