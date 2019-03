La precuela de 'Juego de Tronos' amplía su plantilla

Marquis Rodríguez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan y Dixie Egerickx son los nombres de los cinco actores que se incorporarán a la futura precuela de 'Juego de Tronos', superproducción que finalizará definitivamente este año. La plataforma HBO ya anunció que el mundo fictício de los Siete Reinos no terminaría.

Según ha informado la revista Variety, los cinco nuevos intérpretes ya acumulan un largo recorrido delante de las cámaras. Marquis Rodríguez protagonizó When they say us, una miniserie de Netflix, y participó en Iron First. Simm intervino en la serie Doctor who y la película Collateral, donde coincidió con John Heffernan (The Crowns) y Richard McCabe (Peaky Blanders). Egerickx actuó en The secret garden.

Los actores se incorporan al reparto ya confirmado frmado por Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo y Miranda Richardson.

HBO reveló parte de la sinopsis de esta precuela, que aún no tiene título oficial: "Ambientada miles de años antes de los hechos de 'Juego de Tronos', la serie narra el descenso del mundo desde la edad de oro de los héroes a su momento más oscuro. Y una cosa es segura: desde los horripilantes secretos de la historia de Poniente hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios del Este, la leyenda de los Starks... No es la historia que creemos saber".