La precuela de 'Juego de tronos' se rodará este verano

Tras finalizar la emisión de la octava y última temporada de 'Juego de tronos', empezará el rodaje de la precuela de la histórica superproducción de HBO. En una entrevista concedida a la revista estadounidense 'The Hollywood Reporter', el presidente de programación de la plataforma de televisión estadounidense, Casey Bloys, que hay material preparado más allá de las novelas de George R.R. Martin, y que la precuela de la serie se empezará a rodar en verano del 2019.

"No quiero que HBO se convierta en una cadena que transmita solo precuelas de 'Juego de Tronos' o la misma 'Juego de Tronos'. Esta serie ha sido algo espectacular para nosotros, pero estamos haciendo una parrilla más amplia y diversificada", apuntó a la revista Bloys, quien reconoció que, aunque deberían tener cuidado de no repetirse demasiado, "sería una locura no intentar sacar la precuela y ver más del increíble universo que George R.R. Martin ha creado".

El problema para HBO ahora no es la finalización de su joya de la corona, sino que su adiós coincide con el de otros pesos pesados de la conocida tele por 'streaming': 'Veep' se despide este año y 'Big Little Lies' también se clausurará tras la emisión de su esperada segunda entrega.

HBO estrenará la última temporada de 'Juego de Tronos' el próximo 14 de abril de 2019. En España, además de por HBO, la creación de David Benioff y D.B. Weiss, se podrá ver también por Movistar +

MICHAEL JACKSON

En la entrevista, Casey Bloys también se refirió a la polémica generada en torno al documental 'Leaving Neverland', presentado en el pasado Festival de cine de Sundance y centrado en los presuntos abusos a menores que Michael Jackson cometió en vida. "Cualquier persona que piense que es una calumnia, que se reserve ese juicio hasta que lo vea. Es un documental muy potente", comentó a 'The Hollywood Reporter'.