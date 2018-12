Preparan subasta de la colección de arte, joyas y recuerdos de Frank y Barbara Sinatra

Sotheby's anunció que en diciembre próximo ofrecerá tres subastas en la ciudad de Nueva York con piezas de arte, joyas y recuerdos que pertenecieron al matrimonio formado por los cantantes Frank y Barbara Sinatra, en una colección que seguramente será muy cotizada por los amantes de la música y de los coleccionistas de objetos de celebridades

La subasta principal, que se realizará el 6 de diciembre, incluye un retrato al óleo de Frank Sinatra, obra de Norman Rockwell, los guiones finales revisados de "From Here to Eternity" (1953) y "Ocean's 11" (1960) y cuadros de Childe Hassam y Pablo Picasso.

La colección de objetos "ofrece una ventana poco común a las vidas personales de la famosa pareja, mediante cientos de trabajos que Barbara y Frank reunieron y con los que vivieron a lo largo de su matrimonio de 22 años", señala Sotheby's en un comunicado.

