Los profesores de 'OT 2018' versionan a Lola Índigo: "Aquí empieza el Chat"

Una vez terminada la gala inaugural de ‘OT 2018’, los 16 concursantes seleccionados se trasladaron a la Academia, donde les esperaba Noemí Galera, acompañada del resto de profesores. Fue entonces cuando dio comienzo el ‘Chat’, el disparatado programa que presenta la propia directora y que volvió a estar repleto de delirantes momentos.

Uno de ellos estuvo protagonizado por el claustro de profesores, que interpretaron su propia versión de ‘Yo ya no quiero na’. El tema de Lola Índigo (Mimi), primera expulsada de ‘OT 2017’, se transformó en ‘Aquí empieza el Chat’ y, aunque contó con una variación en la letra, su coreografía original se mantuvo.

“Mí, me, conmigo, tócate el higo, no se puede aguantar” o “En la Academia la dire soy yo”, son algunas de las frases que interpretó Galera, aunque sus compañeros no se quedaron atrás: “Pero yo he estado notando que estaban desafinando”, cantó Manu Guix, mientras que Vicky Gómez, Magalix o la novata Itziar Castro también se unían al tema.