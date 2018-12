El protagonista de 'Mad Men' se postula para interpretar a Batman

El nombre del protagonista de la serie ‘Mad Men’ suena para interpretar a Batman en la gran pantalla. Así, Jon Hamm podría unirse al selecto club de Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck; los cinco han interpretado en algún momento al justiciero de Gotham en el cine. Sin embargo, el propio actor ha desmentido que haya algo cerrado, aunque también ha dejado caer que no le importaría encarnar a Bruce Wayne siempre y cuando la película sea suficientemente buena. “Depende del guión, de la historia”, ha subrayado.

“Hay rumores sobre esto desde la primera temporada de ‘Mad Men’, pero nunca he tenido una conversación sobre eso con nadie, literalmente”, ha aclarado el actor, de 47 años, en una entrevista en ‘In Depth’, recogida por varios medios como ‘The Hollywood Reporter’.



Durante la entrevista Hamm ha reconocido ser un gran fan del cómic de DC y las viñetas de superhéroes en general. “He leído cómics desde que tenía nueve años o menos. Y soy un gran conocedor, me gusta el género, me gustan cuando se hacen bien”, ha añadido el actor, cuya carrera empezó a mediados de los 90 pero saltó al a fama en el 2007 por su papel como publicista en la serie ‘Mad Men’. Sea como sea, aunque no hay nada confirmado, los internautas han compartido en las últimas horas imágenes y montajes de Hamm con el traje oscuro de Batman.

Batman goes Hamm.... Quick mock up this morning of Jon :) pic.twitter.com/nSNttvxVXa — BossLogic (@Bosslogic) 13 de septiembre de 2018

POSIBLE 'RESET' DEL UNIVERSO DC

Además de varios premios por su papel en la serie ambientada en los años sesenta y setenta, entre los que destaca un Globo de Oro al mejor actor, Hamm también ha ganado varios premios como el ‘Hombre más sexy’ de la revista ‘People’ en el 2008 y ‘Hombre Internacional’ de la revista ‘GQ’ en el 2010.

Los rumores sobre la posibilidad de que Hamm encarne al hombre murciélago han cobrado fuerza después de la aparición de varias informaciones que sitúan fuera de la franquicia a Ben Affleck, de 46 años, el último en ponerse el traje de Batman. Según informa 'New York Post', los ejecutivos de Warner quieren 'resetear' sus películas del universo DC, comenzar de cero, con otros actores y otras tramas. Esto supondría también el cese de Henry Cavill como Superman -aunque su agente ha negado este extremo-, con el que Affleck coincidió en 'Batman vs Superman: el amanencer de la justicia' (2016) y 'La Liga de la Justicia' (2017). ¿Y si al final Hamm se pone la capa de Superman? En los próximos meses, la respuesta.