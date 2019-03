Ray Liotta se une a la película de 'Los Soprano'

'The Many Saints of Newark', la precuela cinematográfica de la aclamada serie 'Los Soprano' que estará dirigida por Alan Taylor, sigue completando su reparto. Con Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll y Michael Gandolfini confirmados, ahora se ha anunciado que Ray Liotta también estará en la película.

"Estoy encantado de trabajar con David Chase y Alan Taylor en 'The Many Saints of Newark'", dijo Liotta sobre el creador de la serie y director de la cinta en un comunicado recogido por la publicación 'Deadline'. "El talento de David es inigualable y la dirección de Alan Taylor hace que esto sea aún más emocionante", agregó el actor.

La película presentará a Nivola como Dickey Moltisanti, quien en la serie de la HBO es el tío fallecido de Tony Soprano (James Gandolfini), y el padre de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli).

El personaje nunca apareció en la ficción, ya que fue asesinado antes de que arrancara la trama de serie. Junto con el Tío Junior, Dickey fue el encargado formar la organización criminal de la famila en Nueva Jersey.

Liotta recientemente protagonizó junto a Jennifer Lopez el drama de la NBC 'Shades of Blue', y pronto aparecerá en el nuevo filme de Charlie Day, 'El Tonto', junto a Jason Sudeikis, John Malkovich y Kate Beckinsale. Además, el actor también estará en la nueva película aún sin título de Noah Baumbach para Netflix, que contará con Scarlett Johansson y Adam Driver.

'Los Soprano', que suma un total de seis temporadas, es considerada una de las mejores series de la historia de la televisión, y así lo avalan sus numerosos premios, entre ellos, 21 Emmy (los Oscar de la tele) y cinco Globos de Oro.